Bol by to krásny príbeh. Ibrahimovič do Milána nepríde ani na krátke hosťovanie

Los Angeles mu splnilo všetky požiadavky.

10. dec 2018 o 15:49 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Zlatan Ibrahimovič v drese LA Galaxy.(Zdroj: SITA/AP)

Nechajte si posielať ranný prehľad správ zo Športu na e-mail Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi. Váš e-mail bol úspešne zaregistrovaný. Aktivujte si odber správ kliknutím na odkaz, ktorý sme vám poslali e-mailom. Váš e-mail sa nepodarilo zaregistrovať. Váš e-mail nemá správny formát. Odoberať newsletter