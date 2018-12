Saganov program je známy. Absolvuje aj klasiku, ktorú vynechával

Bora si stanovila ciele.

10. dec 2018 o 16:44 (aktualizované 10. dec 2018 o 23:45) SITA

PALMA DE MALLORCA. Cyklistický tím Bora-Hansgrohe zoficiálnil program Petra Sagana v prvej časti budúcej sezóny.

Stalo sa tak v pondelok v rámci mediálneho termínu na tradičnom predsezónnom sústredení na španielskom ostrove Malorka.

Sagan absolvuje aj Liége - Bastogne - Liége

Trojnásobný majster sveta začne sezónu 2019 v Austrálii na pretekoch Tour Down Under (15. - 20. január), kde sa predstaví po tretí raz za sebou.

Z úvodného podujatia seriálu WorldTour potom zamieri z Austrálie do Argentíny na Vueltu San Juan (kat. UCI 2.1, 27. január - 2. február). V minulosti to nebolo možné, lebo termíny oboch podujatí sa sčasti prekrývali.

“ Ak by som mal začať uvažovať o svojom živote po cyklistike, to by už bol vlastne koniec. Nezaoberám sa tým. „ Peter Sagan o možnom konci kariéry

Potom sa Peter Sagan vráti do Európy, kde ho v horách španielskej Sierra Nevady vo februári čaká príprava vo vysokej nadmorskej výške.

"Rozhodli sme sa, že na úvod absolvujem kilometre v Austrálii a odtiaľ pôjdem do Argentíny. Som šťastný, že som naďalej súčasťou Bora-Hansgrohe. V novej sezóne budem zasa o rok starší a okrem iného sa budem snažiť odovzdať skúsenosti mladším jazdcom," povedal Sagan, cituje ho web CyclingNews.

Sagan neskôr absolvuje takmer celý program jarných klasík s výnimkou prvého marcového týždňa v Belgicku a podujatia Strade Bianche v Taliansku.

"Vrátim sa do diania na pretekoch Tirreno - Adriatico a plán je, že vydržím až do klasiky Liége - Bastogne - Liége. Uvidíme, ako to celé pôjde a vypáli. Bude to náročný plán, ale taký je prvý plán," skonštatoval Sagan.

Cieľom Bory je monument a zelený dres

Manažér tímu Ralph Denk potvrdil, že cyklistické monumenty a úspech na niektorom z nich budú prioritou prvej časti budúcej sezóny. Samozrejme, bude to spojené s osobou Petra Sagana.

"Stále ešte sú monumenty, kde Sagan nevyhral. Podarilo sa mu to na Okolo Flámska a na Paríž - Roubaix, bol veľmi blízko víťazstva na Miláno - San Remo. Ďalší rok bude teda ďalšia šanca," uviedol Denk.

Prečítajte si tiež: Saganovi bude na Tour 2019 pasovať menej etáp. Cavendish je spokojný

"Želám si, aby sme sa naďalej zlepšovali. Ak sa nám podarí dosiahnuť triumf na niektorom z cyklistických monumentov a získame zelený dres na Tour de France, budeme veľmi spokojní," skonštatoval.

Peter Sagan dosiaľ súťažne neabsolvoval tzv. Ardénsku klasiku Liége - Bastogne - Liége. Pri posúdení svojich šancí je opatrný. "Nikdy som tieto preteky nejazdil, možno to bude dobré na získanie skúseností," uviedol 28-ročný rodák zo Žiliny.

Sagan krátko skomentoval aj mediálne informácie o tom, že pomaly začína myslieť na koniec kariéry. Šesťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France to nepotvrdil.

"Ak by som mal začať uvažovať o svojom živote po cyklistike, to by už bol vlastne koniec. Nezaoberám sa tým," vravel Sagan.

Potvrdený príchod Schachmanna

Počas tlačovej konferencie Ralph Denk oznámil aj predĺženie kontraktov s mladými nemeckými pretekármi Pascalom Ackermannom a Emanuelom Buchmannom.

Obaja budú súčasťou značky Bora-Hansgrohe do konca roku 2021.

Denk potvrdil aj príchod 24-ročného Maximiliana Schachmanna z tímu Quick-Step. Ackermann v roku 2019 absolvuje debut na Giro d'Italia, zatiaľ čo Buchmann sa sústredí na Tour de France.

"Schachmannov prvý cieľ budú Ardénske klasiky, jeho využitie na pretekoch Grand Tour sme ešte neprebrali," dodal Denk.