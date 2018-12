Šachtar a Lyon sa v stredu pobijú o osemfinále Ligy majstrov, šancu má aj Plzeň

Ukrajinský tím musí vyhrať, Lyonu stačí aj remíza.

11. dec 2018 o 14:09 TASR

BRATISLAVA. V stredajších zápasoch 6. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 sa rozhodne o poslednom osemfinalistovi i zostávajúcich dvoch účastníkoch 16-finále Európskej ligy UEFA.

V F-skupine sa v priamom súboji o postup do vyraďovačky LM stretnú Šachtar Doneck a Olympique Lyon. Ukrajinský šampión potrebuje zvíťaziť, francúzskemu tímu stačí aj remíza.

Zápas sa mal pôvodne hrať v Charkove, v meste ležiacom na severovýchode Ukrajiny však stále platí stanné právo. Európska futbalová únie (UEFA) tak duel presunula na štadión Dynama Kyjev - najväčšieho rivala Šachtaru.

Portugalský tréner Paulo Fonseca apeloval na fanúšikov, aby prišli povzbudiť svojich obľúbencov v čo najväčšom počte. "Všetkým nám je ľúto, že UEFA zmenila dejisko zápasu.

Spôsobilo to nepríjemnosti mnohým našim fanúšikom, ktorí boli pripravení cestovať do Charkova, kde väčšinou hrávame domáce stretnutia v európskych klubových súťažiach.

Teraz budú musieť merať oveľa dlhšiu cestu, no verím, že aj do Kyjeva na Olympijský štadión ich príde veľa a podporia mužstvo v kľúčovom zápase. Nemyslím si, že by im hrozilo nejaké nebezpečenstvo," povedal Fonseca pre klubový web.

Bayern proti Ajaxu o prvenstvo v skupine

V E-skupine majú už osemfinále vo vrecku Bayern Mníchov a Ajax Amsterdam. Ich vzájomný duel rozhodne o tom, kto postúpi z prvého miesta. Bayern má na čele tabuľky dvojbodový náskok a v amsterdamskej Aréne mu stačí uhrať remízu.

Na Ajax sa naladil víťazstvom 3:0 nad 1. FC Norimberg v bavorskom derby. "V Amsterdame nastúpime s jasným cieľom uhrať výsledok, ktorý nám zabezpečí prvenstvo v skupine a lepšiu pozíciu pred žrebom.

Nečaká nás nič jednoduché. Ajax už v prvom vzájomnom zápase potvrdil svoju silu. Má vo svojom strede veľa mladých talentovaných hráčov. Ak chceme uspieť, musíme podať lepší výkon ako v Mníchove," zdôraznil obranca Bayernu Niklas Süle.

Mandžukič je rozdielový hráč

V H-skupine majú už postup do osemfinále istý Juventus Turín a Manchester United. Juventusu zabezpečí prvenstvo v skupine akékoľvek víťazstvo na pôde Young Boys Bern alebo remíza či prehra anglického tímu vo Valencii.

“ Mario je hráč, ktorý aj keď nemá svoj deň, dokáže svojou fyzickou hrou pomôcť mužstvu. „ Massimiliano Allegri, tréner Juventusu Turín

Juventus má formu. V šlágri Serie A zvíťazila nad Interom Miláno 1:0 gólom Maria Mandžukiča a na čele tabuľky má osembodový náskok pred Neapolom.

"Boli sme efektívni, v ofenzíve sme si počínali chladnokrvne. Vybojovali sme dôležité tri body, sme o ďalšie víťazstvo bližšie k dosiahnutiu nášho ligového cieľa," pochvaľoval si tréner Juventusu Massimiliano Allegri, ktorý osobitne vyzdvihol prínos Mandžukiča:

"Mario je hráč, ktorý aj keď nemá svoj deň, dokáže svojou fyzickou hrou pomôcť mužstvu. Často to býva ten rozdielový prvok."

Plzeň chystá odplatu

Už od 18.55 h bude bojovať Viktória Plzeň, v ktorej kádri figurujú traja slovenskí legionári Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Roman Procházka. Zverenci trénera Pavla Vrbu privítajú v G-skupine AS Rím.

Ich konkurent v boji o tretiu priečku CSKA Moskva sa predstaví na pôde Realu Madrid, ktorý je trojnásobný obhajca trofeje. Plzeň i CSKA majú zatiaľ na konte štyri body, no v prospech českého majstra hovoria lepšie vzájomné zápasy.

V Štruncovych sadoch remizovali 2:2, v ruskej metropole však zvíťazili 2:1 vďaka gólu Lukáša Hejdu, ktorému asistoval Hrošovský.

Plzeň bodovala naplno v troch súťažných zápasoch za sebou. Počas uplynulého víkendu triumfovala v Zlíne nad Fastavom 2:0. Hrdinom zápasu bol obranca Ján Kovařík, ktorý jeden gól dal a na ďalší prihral.

"Bol to pre nás ten správny stimul pred dôležitým zápasom proti AS Rím. Každá výhra, či už v Lige majstrov alebo v domácej súťaži, nám veľmi pomáha. Máme väčšie sebavedomie a verím, že to potvrdíme aj proti Rímu.

Aj keď to bude veľmi náročné. Súperovi máme čo odplácať, veď na Stadio Olimpico sme v úvodnom vzájomnom stretnutí utrpeli debakel 0:5. Musíme si dať pozor na kvalitnú ofenzívu Rimanov na čele s Edinom Džekom," uviedol Kovařik pre oficiálnu webovu stránku Plzne.

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov - streda 12. decembra:

G-skupina

18.55 Viktoria Plzeň - AS Rím

18.55 Real Madrid - CSKA Moskva

E-skupina

21.00 Benfica Lisabon - AEK Atény

21.00 Ajax Amsterdam - Bayern Mníchov

F-skupina

21.00 Manchester City - TSG 1899 Hoffenheim

21.00 Šachtar Doneck - Olympique Lyon

H-skupina

21.00 FC Valencia - Manchester United

21.00 Young Boys Bern - Juventus Turín