Slováci začali Švajčiarsky pohár prehrou, tesne podľahli Rusom

Hlasy po zápase:

Craig Ramsay, tréner SR (zdroj: RTVS): "Rusi mali veľa šancí, náš brankár Košarišťan zachytal veľmi dobre. Aj my sme si vypracovali príležitosti, dobre sme bránili oslabenia. Nedarilo sa nám však skórovať. Rusi predviedli pri víťaznom zásahu dokonalú prihrávku. Som spokojný, ako sme odohrali väčšinu zápasu, chýbal nám ešte jeden gól."

Andrej Košarišťan, brankár SR: "Z našej strany to bol bojovný zápas, ale urobili sme viac chýb ako súper a to rozhodlo. Dalo sa s Rusmi hrať, zachytal im aj brankár, podržal ich niekoľkokrát. Dôležité bolo víťazstvo, ale žiaľ. Mrzí ma druhý gól, mohol som to možno riešiť inak."

Martin Chovan, strelec jediného gólu SR: "Gól ma samozrejme teší, ale škoda, že sme nevyhrali. Mal som využiť ešte aj druhú šancu, ktorú som mal. Pri mojom zásahu mi pomohli spoluhráči, ktorí clonili pred bránkou."

Michal Chovan, útočník SR: "Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Mali sme v niektorých momentoch aj viac z hry, škoda, že sme nevyužili šance. Naša päťka hrala dobre. Remíza by bola spravodlivá."