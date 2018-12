Predražený štadión? Všetko sa dá overiť a prerátať. Každý kubík, tvrdí Kmotrík

Rozhovor pre denník SME: Nový Národný futbalový štadión, ktorý vyrástol na Tehelnom poli, je skolaudovaný do predčasného užívania. Je pripravený na prvý zápas. "Do troch rokov sa na ňom odohrá súboj o európsky Superpohár, tvrdí majiteľ ŠK Slovan Bratislava IVAN KMOTRÍK.

Aké sú prvé dojmy z nového štadióna?

„Aj predstavitelia UEFA sú nadšení z toho, ako aréna vyzerá a v princípe nám potvrdili, že sa na Tehelnom poli odohrá aj súboj o európsky Superpohár (víťaz Ligy majstrov proti víťazovi Európskej ligy - pozn. red.). A to v priebehu troch rokov. Do Bratislavy patrí takýto štadión. Aj Slovensko bude iné, keď sa otvorí. Každý, kto príde to zistí pri prvom pohľade.

Kapacita štadióna sa bude dať aj znížiť. Skúste to vysvetliť?

Aj na tieto otázky reagoval Kmotrík O koľko sa štadión predraží?

Kedy na ňom odohrá prvý zápas reprezentácia?

Čo bude so starým štadiónom?

Prečo má Slovan málo odchovancov?

Vráti sa do Slovana aj Marek Hamšík?

„Sme nastavení na kapacitu zhruba 23-tisíc divákov. Sedadlá sú tak variabilné, že ich môžeme znížiť na 17- či 15-tisíc. Môžeme ich flexibilne oddeliť v priebehu dvoch dní. Samotný Slovan bol pred zhruba piatimi rokmi spokojný aj s kapacitou 12- až 15-tisíc. Vieme, že nové generácie sú zničené, lebo sedia celý deň za tabletmi. Šport ich príliš nezaujíma. Myslím si však, že sa k nemu vrátia. Treba ľuďom ponúknuť dobré služby, trebárs kvalitné bufety. A tiež pocit bezpečia. A potom prídu aj rodiny. Realita sa ukáže na jar. Sme zvedaví, koľko ľudí príde a bude sa o to zaujímať. Dnes to nevieme predpokladať. Musíme preto spraviť všetko. “

Koľko bude štadión definitívne stáť?

"Pôvodne sme podpísali zmluvu na 75,2 milióna eur, ale podľa mojich informácií od hlavného dodávateľa sa náklady na stavbu navýšili z objektívnych dôvodov. Počas dvoch či troch rokov stúpli ceny betónu aj železa a, navyše, museli sme riešiť niektoré dodatky, ktoré si vyžiadala UEFA. Rovnako sa zvýšili aj platy stavebných pracovníkov."

Podľa pôvodného rozpočtu mala hrubá stavba stáť bezmála 50 miliónov eur. Vláda schválila na štadión dotáciu 27,2 milióna eur. Nedal sa postaviť lacnejšie?

„Prejdite si ktorékoľvek iné a podobné štadióny.