Real Madrid utrpel historickú prehru. Plzeň slávila, pri rozhodujúcom góle bol aj Slovák

CSKA nestačili ani dve výhry nad Realom.

13. dec 2018 o 8:10 SITA

PLZEŇ, MADRID. Futbalisti českého klubu Viktoria Plzeň sa piatykrát za ostatných osem sezón predstavia v pohárovej Európe aj po zimnej prestávke.

Definitívu získali v stredajšom dueli Ligy majstrov 2018/2019 proti AS Rím. Talianskeho semifinalistu uplynulej edície Ligy majstrov prekonali doma v Štruncových sadoch po skvelom výkone 2:1.

V G-skupine obsadili konečné tretie miesto a v pondelok sa dozvedia súpera v šestnásťfinále Európskej ligy.

Pri rozhodujúcom góle bol aj Hrošovský

České mužstvo sa ujalo vedenia po hodine hry zásluhou Jana Kovaříka. Zakrátko po zaváhaní Davida Limberského vyrovnal mladý Turek Cengiz Ünder. Triumf nad Rimanmi napokon zariadil v 72. minúte útočník Tomáš Chorý.

Pri rozhodujúcej gólovej akcii zápasu bol aj slovenský reprezentant Patrik Hrošovský.

Práve on prihral Kovaříkovi, ktorý ešte neprekonal Antonia Miranteho, ale z odrazenej lopty skóroval už spomenutý 23-ročný útočník Chorý.

Hrošovský rovnako ako aj ďalší Slovák v drese Viktorky Roman Procházka odohrali v strede poľa celý zápas.

"Nestáva sa každý deň, že vyhráme nad takým silným súperom. Bolo to ťažko vybojované víťazstvo," skonštatoval Kovařík podľa webu UEFA.

"Na Rimanov platil náš tímový duch a kompaktná hra. Počkali sme si na šance z brejkov. Niekedy to vyšlo, inokedy nie, ale nakoniec sme zvíťazili a veľmi sa tešíme," dodal.

Historická prehra Realu Madrid

Mužstvo trénera Pavla Vrbu vedelo, že ak v záverečnom kole získa aspoň toľko bodov ako ruský CSKA Moskva, neklesne na posledné štvrté miesto.

Bola to však náročná misia, keďže Moskovčania na ihrisku obhajcu Realu Madrid už do prestávky viedli 2:0 a nakoniec favoritovi vo výrazne oklieštenom zložení uštedrili najhoršiu domácu prehru v pohárovej Európe (0:3).

Viktoria musela zabrať naplno a napokon jej to po prestávke aj vyšlo. Protivníkovi navyše odplatila vysokú októbrovú prehru 0:5.

"Odohrali sme zápas úplne inak ako v Ríme, kde sme mohli dostať aj viac ako päť gólov. Nepustili sme hostí do vyložených šancí, gól strelili z jednej situácie, ktorú dohrali. Utvorili sme si viac príležitostí a zaslúžene sme zvíťazili," vyhlásil plzenský kouč Pavel Vrba.

Tretia najmladšia jedenástka

CSKA Moskva skončil v G-skupine na poslednom mieste napriek tomu, že vyhral oba zápasy s Realom Madrid a v dueloch s 13-násobným európskym klubovým šampiónom ani raz neinkasoval.

"Triumfovať dvakrát nad Realom a so siedmimi bodmi nepostúpiť zo skupiny - to je veľká škoda. Víťazstvo sa však zapíše do histórie a posilní sebavedomie nášho mužstva," povedal po stretnutí podľa webu denníka Sport Express tréner Moskovčanov Viktor Gončarenko.

"Dúfali sme, že AS Rím oberie Viktoriu Plzeň o body. Nedokázali sme postúpiť do Európskej ligy, takže sme sklamaní. Získali sme však mnoho užitočných skúseností," nadviazal obranca CSKA Georgij Ščennikov.

Madridský kouč Santiago Solari do duelu postavil tretiu najmladšiu jedenástku Realu v dejinách Ligy majstrov. Mrzelo ho, že menej vyťažení hráči nedosiahli požadovaný výsledok.

"Dnes som zvolil mladé mužstvo, aby si hráči pripísali zopár ďalších minút a nabrali skúsenosti. Aj keď sme už mali istý triumf v skupine, chceli sme pôsobenie v nej zakončiť víťazstvom," priznal Solari.

"Do zápasu sme vstúpili dobre, najmä úvodných 30-35 minút bolo solídnych. V oboch šestnástkach sme si však nepočínali dobre a hostia nás potrestali. Nepáčilo sa mi to, čo som v našom podaní videl v druhom polčase," kriticky poznamenal 42-ročný Argentínčan.