Bokroš zúžil káder, z predbežnej nominácie vyradil šiestich hráčov

Na MS nepôjdu Ovečka či Štefanka.

13. dec 2018 o 12:30 (aktualizované 13. dec 2018 o 13:27) TASR

PIEŠŤANY. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš zúžil po ukončení prvej fázy záverečnej prípravy na blížiace sa MS predbežný káder z 26 na 20 hráčov.

Do Kanady neodcestujú brankár Juraj Ovečka, obranca Juraj Štefanka a útočníci Matúš Havrila, Jakub Köver, Jakub Urbánek a Filip Čenka. V dejisku MS sa k tímu pripojí ešte osem zámorských legionárov, konečná nominácia bude mať 23 mien.

Hráčov sledujú cez internet

"Takéto rozhodovanie je vždy ťažké a čím viac sa to blíži k záveru, tým je to ešte ťažšie, pretože po druhej časti po výcvikovom tábore v Kanade budeme musieť vyradiť päť chlapcov. To si myslím, že je úplne najťažšie z najťažších rozhodnutí," povedal Bokroš.

Záverečná príprava odštartovala v nedeľu v Piešťanoch, prvá fáza sa skončila vo štvrtok a v sobotu v skorých ranných hodinách zamieria hráči z kúpeľného mesta na letisko do Viedne, odkiaľ sa presunú do dejiska šampionátu do Kanady.

Majstrovstvá sa uskutočnia od 26. decembra 2018 do 6. januára v mestách Vancouver a Victoria.

Slováci sa po prílete do Kanady usadia v meste Nanaimo, kde si rozložia svoj tréningový stan.

Až priamo tam sa k dvadsiatke hráčov z Európy pripojí okteto hokejistov pôsobiacich v zámorí - Miloš Roman, Adam Ružička, Patrik Hrehorčák, Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič, Andrej Kukuča, Michal Ivan a Martin Pospíšil.

"Takmer všetci sú zdravotne v poriadku, naposledy sme dostali správu, že Čajkovič by mal mať nejaký otras mozgu, ale zatiaľ nám to nikto nepotvrdil. Či už je to manažér klubu, s ktorým sme komunikovali. Hovorili sme aj s hráčom, už trénuje na ľade a aj on sa pripojí do prípravy a zabojuje o MS. Ostatní sú v poriadku. Ich momentálnu situáciu sledujeme cez internet aj cez našich skautov, ktorí s nami každý rok spolupracujú a máme priame informácie," uviedol Bokroš.

Zdolať USA by bol malý zázrak

Súčasťou prípravného kempu v Kanade bude aj dvojica prípravných zápasov. Slováci sa najprv 19. decembra v Nanaime stretnú s Českom, o dva dni neskôr vo Victorii si zmerajú sily s domácou Kanadou.

Po nich tréneri vyradia ešte päť hráčov, aby v kádri na MS zostalo 23 hokejistov.

"V Kanade budeme trénovať s piatimi päťkami a tromi brankármi, ale môže prísť k zraneniam, preto sme zobrali päť ľudí navyše. Budem sa rozhodovať na základe prípravných zápasov s Českom a Kanadou. V nich si porovnáme chlapcov, čo sa týka ich momentálnej výkonnosti v zápasoch, či už sú to obrancovia alebo útočníci. Potom oznámime konečnú nomináciu na MS," informoval Bokroš.

Slováci odohrajú zápasy základnej B-skupinu vo Victorii a postupne sa stretnú s USA, Švédskom, Fínskom a Kazachstanom. Cieľom je vyhnúť sa boju o záchranu a postúpiť do štvrťfinále, kam sa prebojujú po štyri najlepšie tímy zo skupín.

"Vždy chceme postúpiť do štvrťfinále a tam dostaneme súpera do kríža. My máme vždy jeden problém a aj tento rok, keď si to spočítam. Máme Ameriku, Švédov, Fínov a Kazachstan. Pokiaľ postúpime cez toho jedného ľahšieho súpera, ideme zo 4. miesta a budeme hrať proti Kanade. To musíme povedať je veľmi ťažké," priznal Bokroš.

"V prípade, že by sa nám podarilo zdolať Fínov či Švédov, nechcem hovoriť o Amerike, lebo to by bol malý zázrak, tak tam je vždy väčšia šanca. Rusi, Švajčiari, Česi, to sú súperi, ktorí sú hrateľnejší," dodal Bokroš.

Brankár: Ideme si po medailu

Medzi najskúsenejších hráčov v kádri patrí obranca Martin Fehérváry. Devätnásťročný hráč švédskeho HV 71 si už zahral na dvoch juniorských šampionátoch i tohtoročných seniorských v Dánsku.

"Som rád, že som sa dostal do predbežnej nominácie, ktorá ide do Kanady. Nikto to nemal zaručené. Ide tam veľa dobrých chalanov, sme dobrá partia. Teším sa na prípravné zápasy s Českom a Kanadou, určite budú náročné. Bude to už generálka a viacerí chalani budú pod tlakom, určite aj ja. Musíme sa na to dobre pripraviť, sú to veľmi kvalitné tímy a majú 'nadupané' kádre," povedal.

Pre brankára Juraja Sklenára to bude premiéra, doteraz sa predstavil len na MS 18-ročných. Sezónu strávil v projekte SR 20.

"Teším sa, dlho sme sa na to pripravovali v projekte, odohrali sme veľa zápasov, program bol náročný. Každý z nás sa teší, že je konečne odlet. Ideme tam urobiť čo najlepší výsledok a dúfame, že ideme po medailu. Keď budeme hrať srdcom, ako Slováci vedia, tak na to máme," povedal pre TASR.