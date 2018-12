Je odchovancom Realu Madrid. Morata si chce vynútiť prestup do Barcelony

V Chelsea sa strelecky trápi.

13. dec 2018 o 15:40 SITA

LONDÝN. Španielsky futbalista Álvaro Morata si chce údajne vynútiť prestup do FC Barcelona. V súčasnosti je 26-ročný odchovanec Realu Madrid kmeňovým hráčom londýnskej Chelsea, kde sa však strelecky trápi.

Na pozícii útočníka nastrieľal v 45 ligových zápasoch na Britských ostrovoch iba 16 gólov.

Morata prestúpil do Chelsea v roku 2017 z Realu Madrid za vysokú čiastku, ktorá sa mala pohybovať na hranici približne 65 miliónov eur.

Za ten čas nesplnil vysoké očakávania a podľa katalánskej rozhlasovej stanice Rac1 by sa rád vrátil do Španielska, a to k úhlavnému rivalovi klubu, v ktorom futbalovo vyrastal.

Záujem je pritom údajne obojstranný. FC Barcelona doposiaľ tieto informácie nekomentoval.