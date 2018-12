Bola to moja chyba, uznala Fialková. Opäť dobehla medzi najlepšími

Fialková bola opäť v najlepšej desiatke.

13. dec 2018 o 16:21 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Skvelá jazda Paulíny Fialkovej v novej sezóne pokračuje. Štvrtý raz za sebou si slovenská biatlonistka vybojovala umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Svetového pohára.

V rýchlostných pretekoch v Hochfilzene skončila siedma.

Štvrtý raz v tejto sezóne zároveň predbehla slávnejšiu a úspešnejšiu Anastasiu Kuzminovú, ktorá skončila desiata. Šprint vyhrala Talianka Dorothea Wiererová.

„Dnes to nešlo samo. Na trati to bolelo. V Pokljuke sa mi šlo lepšie. Únava sa však bude postupne stupňovať,“ hovorila Fialková hneď po dobehnutí pre RTVS.

Trénerka: Streľba nebola taká ako v Pokljuke

Od lepšieho výsledku ju delilo pár milimetrov pri poslednom výstrele na prvej streleckej položke.

„Mysľou som už bola na odchode. Na strelnici boli dobré podmienky. Hoci sa vietor mierne točil, vybrala som si stav, na ktorom tak nefúkalo. Bola to moja chyba,“ uznala Fialková.

Aj tak si 26-ročná biatlonistka udržiava svetovú streleckú formu. Od začiatku sezóny v individuálnych pretekoch netrafila zo 60 terčov len štyri.

V behu však vo štvrtok trochu zaostala, keď mala štrnásty čas.

„Ľudí sme navnadili po Pokljuke na lepšie výsledky, ale som spokojná. Dnes to bolo na trati ťažšie, sneh bol pomalý. Ležka u Paulíny bola trošku ťažká, nebola taká dobrá ako v Slovinsku,“ hodnotila trénerka Anna Murínová pre RTVS.

Celkovo je však s výkonmi svojej zverenkyne spokojná. Fialkovej stále patrí v celkovom hodnotení Svetového pohára výborné tretie miesto.

V sobotu bude do stíhacích pretekov vybiehať so stratou 43,8 sekundy na Talianku Wiererovú. To je sľubná pozícia.

Kuzminová sa trápi v ležke

Z desiatej priečky bude štartovať Anastasia Kuzminová, ktorá zaostala za Fialkovou len o šesť sekúnd. Pritom musela bežať o jedno trestné kolo navyše. Pri prvej streľbe minula dvakrát.

„Ležka je pre mňa momentálne zradná,“ hovorila mierne sklamaná Kuzminová.

„Pritom som sa na ňu dôkladne pripravovala a strieľala som ju opatrne. Ale zrejme som sa netrafila do nádychov. V tom asi bola chyba, inak sa mi preteky išli dobre. Aj som veľmi dobre bežala a verím, že moja forma pôjde ešte hore,“ naznačila.

Výsledok zachraňovala skvelým behom, keď dosiahla siedmy najlepší čas zo všetkých pretekárok aj napriek tomu, že bežala dva trestné okruhy.

Do stíhačky postúpila aj Ivona Fialková

Pred rokom práve v Hochfilzene odštartovala Kuzminová séru výborných výsledkov. V šprinte skončila druhá, stíhacie preteky následne vyhrala.

V sobotu môže desiatu pozíciu výrazne vylepšiť. V jej prípade však bude kľúčová streľba.

„Stojku strieľať viem a dávam v nej nuly aj počas pretekov. Mierne sa trápim len v ležke,“ uviedla Kuzminová.

Do stíhacích pretekov postúpila aj Ivona Fialková z 58. miesta. Pritom po prvej streľbe ešte bola na 25. mieste. Prepadla sa až po stojke, kde tri razy minula.

„Necítim sa vo svojej najlepšej forme. Chyby na strelnici sa prenášajú aj do behu. Verím, že sa to bude zlepšovať,“ povedala Ivona Fialková.

V piatok pokračujú súťaže v Hochfilzene rýchlostnými pretekmi mužov (od 14.15). V sobotu budú na programe stíhacie preteky žien (11.30) aj mužov (14.45). V nedeľu budú štartovať štafety.