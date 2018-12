Slováci si zastrieľali. V súboji o tretie miesto dali Rakúsku šesť gólov

Hlasy po zápase:

Craig Ramsay, tréner SR (zdroj: RTVS): "Myslím si, že celý tím hral veľmi dobre. Zaslúžili sme si vyhrať 6:1. Najmä v druhej tretine sme dokázali premeniť šance. Výborne chytal Godla. Nechceli sme sa nechať tak často vylučovať, to som hádam ešte nevidel. Viaceré fauly neboli ale úmyselné. Výborne sme aj hrali v oslabeniach. Viacerí chlapci ukázali dobrú tímovú robotu, bolo dobré vidieť najmä mladých chlapcov, ako si ju robili. Zbytočne sme však strácali puky v strednom pásme a na tom budeme musieť zapracovať."

Ivan Droppa, asistent trénera SR: "Toto bola najťažšia výhra 6:1, akú som zažil. Začali sme laxne, nekorčuľovali sme, ale v druhej tretine sme sa prebrali. Pomohol nám k tomu gól v závere úvodného dejstva. Musíme však zabrať na disciplíne."

Samuel Buček, strelec jedného z gólov Slovenska: "Môj premiérový gól v reprezentácii chutí skvele, ale bez spoluhráčov by som to nedokázal, za čo im chcem poďakovať. Rakúšania boli lepší v úvode, ale potom sme ukázali našu silu. V závere sme mali veľa vylúčení, niektoré podľa mňa ani neboli, ale zahrali sme dobre v oslabení, čo je plus."

Libor Hudáček, útočník Slovenska, v zápase 1+2: "Žiadne víťazstvo sa nerodí ľahko a rovnako to bolo aj teraz. Ale postupne sme ukázali, že na to máme. Vieme si vypracovať šance, ale efektivita by mohla byť ešte vyššia."

Dominik Graňák, kapitán Slovenska: "Súper mal v prvej tretine lepší pohyb, hral fyzicky dobre. Potom sme však využili šance. Výsledok jednoznačne berieme, tretia tretina bola poznačená vylúčeniami."