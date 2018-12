Strelil ho slabšou nohou. Neskutočný gól, chválil tréner Stocha

V súťaži ostalo viacero Slovákov.

14. dec 2018 o 9:49 (aktualizované 14. dec 2018 o 10:39) TASR, SITA

PRAHA. Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch sa podieľal na postupe Slavie Praha do šestnásťfinále Európskej ligy ukážkovým gólom.

Vo štvrtkovom domácom stretnutí záverečného 6. kola C-skupiny dal proti Zenitu Petrohrad na konečných 2:0 v závere úvodného polčasu, keď spoza šestnástky ľavačkou zatočil loptu a tá zapadla od žrde do siete.

Tréner si želá Inter Miláno alebo anglický klub

Na Stochov zásah nezabudol v pozápasovom hodnotení ani tréner Jindřich Trpišovský.

"Snáď nikdy nedáva takéto góly s takouto trajektóriou. V prvej chvíli to pri lavičke vyzeralo, že to letí meter a pol vedľa. Neskutočný gól, vlastne ešte slabšou nohou, pokiaľ sa uňho vôbec dá hovoriť o slabšej nohe. Krásny gól, na takéto chodia ľudia," uviedol Trpišovský pre portál sport.aktualne.cz.

Pre slovenského krídelníka to bol premiérový zásah v skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019, v najvyššej českej súťaži mu s jedenástimi gólmi patrí medzi strelcami druhé miesto.

Slavia sa do play off Európskej ligy prebojovala na tretí pokus. Vlani v záverečnom zápase v priamej konfrontácii o postup prehrala doma s Astanou, neuspela ani v sezóne 2009/2010.

Do jarnej časti niektorej európskej súťaže prešla prvýkrát od ročníka 2007/2008.

"Beriem to ako veľký úspech, skupina nebola vôbec jednoduchá, do posledného kola súperili o postup tri mužstvá. V lige a pohári máme najvyššie ambície, týmto sme si splnili obrovský sen. Som šťastný, všetko ostatné je obrovská nadstavba. Bude veľmi záležať na žrebe," poznamenal tréner Slavie.

Žreb je na programe v pondelok 17. decembra a Trpišovský dodal, že by si prial Inter Miláno alebo anglický klub.

VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Zenit Petrohrad, gól Miroslava Stocha v čase 2:30 (video sa otvorí v novom okne):

https://player.matchat.online/embed/K4SRW09q94?autoplay=1&htmlplayer=1

V Európskej lige ostali viacerí Slováci

V C-skupine sa stretlo niekoľko slovenských futbalistov. Róbert Mak mal so Zenitom už skôr istotu prvenstva v tabuľke, Denis Vavro a Ján Greguš v FC Kodaň skončili na štvrtej priečke po domácej prehre s Girondins Bordeaux 0:1.

V K-skupine chýbal pre trest Jakub Považanec pri triumfe FK Jablonec na trávniku Dynama Kyjev 1:0 a brankár Tomáš Tujvel sledoval z lavičky náhradníkov, ako jeho FC MOL Vidi na vlastnom štadióne v L-skupine remizoval s FC Chelsea 2:2.

Prečítajte si tiež: Smutná tradícia. Kluby so Slovákmi sa v Lige majstrov nedožijú jari

Pre Kodaň, Jablonec aj Vidi sa skončila európska púť, Pražania sa v šestnásťfinále Európskej ligy pripojili k Plzni, ktorá si účasť zabezpečila deň predtým tretím miestom v skupine Ligy majstrov.

Dres Viktorie si obliekajú brankár Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Roman Procházka. V pondelňajšom žrebe budú figurovať aj SSC Neapol s Marekom Hamšíkom či Inter Miláno s Milanom Škriniarom.

"Všeobecne to boli skvelé dva dni pre český futbal, chcel by som pogratulovať Plzni k obrovskému úspechu a Jabloncu ku skvelému výsledku v Kyjeve. Vieme, aký dôležitý je koeficient. Myslím si, že na príklade Jablonca, nás i Plzne sa dá vidieť, že to prosto ide," uzavrel Trpišovský na idnes.cz.