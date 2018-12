Lehoťan o kauzách v biatlone: Chceme konečne vyčistiť stôl

Momentálna situácia podľa neho biatlonu nepomáha.

HOCHFILZEN. Člena exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Ivora Lehoťana neteší momentálna situácia, keď je vyšetrovanie rakúskej polície naďalej v centre pozornosti médií a nepomáha snahe vedenia biatlonu o očistenie mena tohto športu.

Rakúski vyšetrovatelia vykonali v stredu večer policajnú akciu v ubytovacích priestoroch ruskej biatlonovej reprezentácie v aktuálnom dejisku pretekov Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene.

Podľa Lehoťana sa vedenie IBU chcelo zaoberať na rokovaní v Hochfilzene inými témami.

"Teraz sa budeme musieť zaoberať aktuálnou témou, ktorá je na stole znova. Ide o akciu rakúskych vyšetrovateľov zo stredajšej noci. Myslím si, že sa znovu vraciame k tomu starému a musíme sa zaoberať starými prípadmi a podozreniami ruských športovcov, čo sa týka dopingu," uviedol Lehoťan v rozhovore pre RTVS.

"Samozrejme, nie je to príjemné a ani jednoduché rozmotať klbko týchto problémov. Narážame nielen na naše vlastné vyšetrovanie a prácu našich skupín, no vstupuje do toho aj rakúska kriminálna služba, a to už je vlastne druhá rovina. Musíme potom zohľadňovať všetky faktory," pokračoval Lehoťan.

Policajti vykonali početné razie

Rakúska polícia podľa zverejnených informácií vyšetruje päť ruských športovcov, ktorí mali byť zapletení do podvodu pri porušovaní antidopingových pravidiel.

Rovnako sa vyšetrovatelia zaoberajú prípadom piatich predstaviteľov ruského biatlonu, ktorých spája s použitím nedovolených prostriedkov a metód pre potreby dopingu.

V apríli tohto roku uskutočnila rakúska polícia početné razie za účelom získania dôkazov súvisiacich s ekonomickou trestnou činnosťou a korupciou.

Vyšetrovatelia štátneho zastupiteľstva vtedy prehľadali priestory sídla IBU a zaistili počítače.

Dôsledkom razie bolo aj odstúpenie dlhoročného prezidenta IBU Nóra Andersa Besseberga a generálnej sekretárky - Nemky Nicole Reschovej.

Cieľom je očistiť meno biatlonu

“ Chceme konečne vyčistiť stôl, ktorý bol zašpinený v minulých rokoch. „ Ivor Lehoťan, člen vedenia IBU

Septembrový kongres IBU v chorvátskom Poreči zvolil za nového prezidenta Švéda Olleho Dahlina.

Novozvolené vedenie vie, že spolupráca s políciou je jedinou možnosťou ako očistiť meno biatlonu.

"Samozrejme, my sme sa kooperácii s políciou nikdy nebránili. V akomkoľvek ohľade vieme pomôcť. Poznáme prípad kazašského tmu z MS 2017, prednedávnom sme zastavili činnosť deviatim kazašským športovcom. To znamená, že vyšetrovanie prebieha niekedy spoločne, no o iných postupoch a vyšetrovaniach rakúskej kriminálky nevieme presné detaily. Takže sa niekedy nestačíme čudovať, čo všetko sa deje," dodal Lehoťan pre RTVS.

Súčasná situácia a vyšetrovanie nerobia dobrú reklamu biatlonu. Uvedomuje si to aj slovenský funkcionár vo vedení IBU.

"Nie je to príjemné, čo sa týka marketingových otázok. Myslím si, že odpoveď na túto otázku dá až budúcnosť. Do akej miery sa to prejaví na ďalších kontraktoch. Chceme konečne vyčistiť stôl, ktorý bol zašpinený v minulých rokoch. Vidíme však, že je to úloha na dlhšie obdobie, ako sme si pôvodne predstavovali," skonštatoval na záver rozhovoru Lehoťan.