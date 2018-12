Bö v Hochfilzene potvrdil skvelú formu. V šprinte bol najlepším Slovákom Otčenáš

Otčenáš nebude chýbať v sobotňajších stíhacích pretekoch.

14. dec 2018

Výsledky - SP 2018/2019 v biatlone - Hochfilzen (Rak.) - piatok:

Rýchlostné preteky mužov na 10 km:

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 24:49,2 min (1) 2. Martin Fourcade Francúzsko +8,6 s (0) 3. Benedikt Doll Nemecko +10,2 (0) 4. Antonin Guigonnat Francúzsko +25,9 (0) 5. Arnd Peiffer Nemecko +27,9 (0) 27. Martin Otčenáš Slovensko +1:20,6 min (1) 64. Tomáš Hasilla Slovensko +2:11,5 (2) 70. Matej Kazár Slovensko +2:30,7 (3) 71. Šimon Bartko Slovensko +2:33,3 (3)

HOCHFILZEN. Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 2. kole Svetového pohára v biatlone sa v piatok popoludní v rakúskom Hochfilzene stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s náskokom 8,6 s pred Francúzom Martinom Fourcadom napriek tomu, že raz zaváhal na strelnici. Tretí skončil s odstupom 10,2 s Nemec Benedikt Doll.

Fourcade a Doll bol na strelnici stopercentní.

"Boli to skoro perfektné preteky, minul som iba posledný terč. So zvyškom som spokojný a som šťastný za víťazstvo. Treba však myslieť dopredu a sústrediť sa na ďalšie preteky. Posledný kilometer na tejto trati je veľmi náročný, no vždy sa snažím vydať zo seba maximum," uviedol na tlačovej konferencii po pretekoch víťazný Bö.

Johannes Thingnes Bö rozšíril zbierku triumfov v pretekoch SP na dvadsaťpäť, v rýchlostných pretekoch sa postavil na najvyšší stupienok po štrnásty raz.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade, strácal po druhej streľbe na vedúceho Böa iba 0,8 s, na záverečnom bežeckom úseku však stratu nedokázal zmazať.

Poradie na stupňoch víťazov malo rovnaké zloženie ako v šprinte na MS 2017, ktoré tiež hostil rakúsky Hochfilzen. Z triumfu sa vtedy tešil Doll, Bö bol druhý, Fourcade tretí.

V 106-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Martin Otčenáš, ktorý sa po jednej chybe vo výsledkoch zaradil na bodované 27. miesto s mankom 1:20,6 min na víťaza.

Tomáš Hasilla skončil na 64. priečke, keď dvakrát nepresne namieril.

Skúsený Matej Kazár prišiel do cieľa na 70. pozícii, Šimon Bartko trikrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 71. miesto.

Keďže Otčenáš sa umiestnil do 60. priečky, nebude chýbať v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km.

"Na trati to už boli lepšie pocity, veď popravde horšie ako v Pokljuke to už ani byť nemohlo. Myslel som si, že keď zastanem, už sa nikdy odtiaľ nepohnem. Ledva som prišiel do cieľa. Ale v piatok to teda bola zmena. Rozhodne to nebolo ideálne a povedal by som, že ani dobré, stále boli na trati hluché miesta. Ale som rád za ten posun. Je to na lepšej ceste," povedal Otčenáš pre portál biatlon-info.sk.

V sobotu pokračuje druhé kolo nového ročníka SP 2018/2019 v biatlone stíhacími pretekmi žien o 11.30 h SEČ.

Muži majú stíhacie preteky na pláne o 14:45 SEČ. Program zavŕšia v nedeľu štafety mužov a žien.

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári:

Poradie vo Svetovom pohári (po 4 z 26 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 216 bodov 2. Antonin Guigonnat Francúzsko 162 3. Simon Eder Rakúsko 150 4. Alexander Loginov Rusko 142 5. Martin Fourcade Francúzsko 131 51. Martin Otčenáš Slovensko 17

Poradie SP v rýchlostných pretekoch (po 2 z 9 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 120 bodov 2. Antonin Guigonnat Francúzsko 97 3. Benedikt Doll Nemecko 88 4. Alexander Loginov Rusko 82 5. Simon Desthieux Francúzsko 72 40. Martin Otčenáš Slovensko 17

Poradie v Pohári národov (po 5 z 23 pretekov):