Tréner Rakúska po debakli: Slováci nám ukázali, ako sa to robí

Slovensko skončilo tretie na Švajčiarskom pohári 2018.

14. dec 2018 o 20:56 TASR

LUZERN. Libor Hudáček patril na Švajčiarskom pohári medzi lídrov hokejistov Slovenska.

Predurčovali ho k tomu bohaté reprezentačné skúsenosti, ale aj dobrá forma, ktorú si priniesol z českej ligy.

V zápase o tretie miesto proti Rakúsku zaznamenal tri body, práve jeho gól zo záveru prvej tretiny úplne otočil dianie na ľade.

Ramsay musel zvýšiť hlas

Slováci nevstúpili do zápasu najlepšie. Rakúšania dobre korčuľovali a mali aj viac šancí.

"Nič sa nerodí ľahko. Prvú tretinu sme prečkali, ustáli sme to, ale potom tréner zvýšil hlas a súpera sme prehrali. Ukázali sme, že máme na to, aby sme nad Rakúskom vyhrali," povedal Hudáček po zápase.

“ Vieme si vypracovať šance, ale efektivita by mala byť aj tak vyššia. „ Libor Hudáček

Práve po akcii slovenského útočníka pred sirénou oznamujúcou koniec prvého dejstva však Slováci začali na ľade dominovať.

"Neverili sme, že vydržia v takom tempe 60 minút. Mali ľahké nohy, ale potom zaostávali," dodal strelec gólu pre TASR.

V duchu Hudáčkových slov reagoval po zápase aj tréner Rakúska Roger Bader: "V prvej tretine sme hrali podobne ako proti Švajčiarsku. Mali sme ísť do vedenia, mali sme veľké šance, ale nanešťastie sme ich nedokázali premeniť. Slováci nám ukázali, ako sa to má robiť. To bola naša najväčšia slabina a na nej budeme na ďalších turnajoch pracovať."

Hudáček dlho nemal taký čas na ľade

Výsledok zápasu mohol byť aj vyšší, ale niekoľko dobrých šancí zostalo nevyužitých. V závere pri mnohých vylúčeniach však mohli skórovať aj Rakúšania.

"Vieme si vypracovať šance, ale efektivita by mala byť aj tak vyššia. Ale teraz to podľa mňa bolo tak akurát," poznamenal Hudáček, ktorý krútil hlavou nad rozhodnutiami rozhodcov v tretej tretine.

"Asi chceli prikrášliť výsledok, ale našťastie sme to ubránili. Brankár Godla zachytal výborne, obrancovia zblokovali veľa striel."

Tréner Ramsay mal pred zápasom problémy so zostavou, tie pribudli aj neskôr. Pre zranenie nenastúpil Rapáč, počas duelu sa zranil aj Šoltés.

Zaskakovať museli viacerí hráči, ktorí hrali v dvoch útokoch, veľa času na ľade mal aj Hudáček.

"My sme sa točili traja centri, potom sa zranilo krídlo, tak potom to už tréneri točili všelijako. Dlho som nemal taký čas na ľade."

Hudáček: Čaká nás pekná budúcnosť

Pred turnajom povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, že 28-ročného útočníka chcú vidieť tréneri na poste centra.

Hudáček sa tejto úlohy zhostil dobre.

"Ja som hral v Liberci centra asi mesiac, ale potom sa vrátil spoluhráč, ktorý bol zranený a išiel som opäť na krídlo. Tu na turnaji sa mi darilo na vhadzovaniach, samého ma to prekvapilo."

Na turnaji obstáli slovenskí hokejisti podľa Hudáčka dobre, k podrobnejšiemu hodnoteniu však potrebuje viac času.

"Tesne po zápase sa to hodnotí ťažko. Prvý zápas sme odohrali dobre, druhý sme vyhrali, takže je to fajn. Tréneri videli nových hráčov, ja si myslím, že nás čaká pekná budúcnosť."