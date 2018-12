Šatan je spokojný: V oslabovkách vidím obrovský posun

Generálneho manažéra potešili aj výkony reprezentačných nováčikov.

LUZERN. Generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslava Šatana potešilo, že na Švajčiarskom pohári ukázali niektorí hráči kvalitatívny nárast.

Vyzdvihol výkony brankárov i mladých hráčov, ktorí absolvovali v národnom drese prvé štarty.

Šatan sa hokeju bude venovať aj počas sviatkov, chce si pozrieť výkony mladých Slovákov na juniorských MS v Kanade.

Výber brankárov nebude ľahký

Slováci obsadili na turnaji tretie miesto, v dvoch zápasoch podali dobré výkony. "Mali sme dvoch rozdielnych súperov. Rusov, ktorí boli kvalitatívne na úplne inej úrovni, ako bolo Rakúsko.

“ Mám v hlave meno ďalšieho trénera, ale nemám to ešte potvrdené klubom, ani ním samotným. Bude to však ďalší mladý tréner, ktorý sa bude môcť pri Craigovi niečo naučiť. „ Miroslav Šatan, generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie

Ja si myslím, že môžeme byť s výsledkami spokojní. Turnaj nám dal veľa informácií o jednotlivých hráčoch, ktorých sme skúšali a o ktorých sa v budúcnosti budeme rozhodovať. Tréneri to ešte pár dní budú analyzovať," uviedol Šatan, ktorého potešili aj brankári.

Andrej Košarišťan i Denis Godla pochytali množstvo striel a zlikvidovali niekoľko čistých šancí súperov. "Obaja chytali výborne, v budúcnosti budú mať tréneri ťažkú úlohu, koho zavolať na zraz."

Progres je výrazný

Generálneho manažéra potešili nováčikovia, i ďalší mladí hráči. "Na svoj vek odohrali solídne zápasy. Ukázali potenciál do budúcnosti." Reprezentácia sa najbližšie stretne vo februári, v Bratislave odohrá Kaufland Cup.

Tréneri mali možnosť odskúšať si počas roka množstvo hráčov, každý z nich vydal zo seba to, čo mohol. "Turnaje nám ukázali veľa nových tvárí. Niektorí hráči, ktorých sme videli aj predtým, ukázali kvalitatívny nárast, takže som rád, že sa takto ukazujú.

Spomeniem napríklad Hecla, či Štraucha. Všetko sa bude definitívne skladať v apríli pred MS a všetci hráči, ktorých sme videli na turnajoch, budú tí, ktorí sa budú biť o posledné miestenky."

Oslabovky príjemne prekvapili

Veľkou devízou hry Slovenska v Luzerne boli oslabenia. Zverenci Craiga Ramsayho v nej neinkasovali ani raz, dokonca ani pri presile súpera o dvoch hráčov. "V oslabení sme hrali veľmi dobre.

Dokázali sme sa ubrániť aj v dvojnásobnej početnej nevýhode. V tomto sme sa výrazne posunuli. Hráči už vedia, čo od nich tréneri chcú a vedia to vykonávať aj na ľade," poznamenal Šatan, ktorý si od hokeja neoddýchne ani počas blížiacich sa sviatkov.

"Určite budem sledovať dvadsiatku. Na chvíľku sa budem snažiť cez Vianoce vypnúť, ale zápasy budem pozerať."

Trénerská stáž

Na Švajčiarskom pohári dostal príležitosť otestovať si úlohu asistenta pri hlavnom trénerovi Ivan Droppa, na Nemeckom pohári v tejto pozícii pôsobil Ján Pardavý. V rotácii chce Šatan pokračovať aj na februárovom Kaufland Cupe.

"Mám v hlave meno ďalšieho trénera, ale nemám to ešte potvrdené klubom, ani ním samotným. Bude to však ďalší mladý tréner, ktorý sa bude môcť pri Craigovi niečo naučiť. Tam nejde o to, aby asistenti bojovali o flek.

My by sme túto pozíciu ani nemuseli vyplniť. My to vnímame ako stáž, ktorú môžu absolvovať zadarmo a môžu vďaka tomu nabrať skúsenosti. To nie je o tom, aby medzi sebou súťažili," uzavrel Šatan.