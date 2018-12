Dvadsiatka odcestovala na svetový šampionát, trúfa si na severské tímy

Mladíkov čaká aj dvojica prípravných zápasov po ktorých bude známa finálna zostava.

15. dec 2018 o 15:45 TASR

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov a vpravo tréner Ernest Bokroš - ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR/AP)

PIEŠŤANY. Dvadsať slovenských hokejových reprezentantov v sobotu odcestovalo do dejiska majstrovstiev sveta do 20 rokov Kanady.

Priamo tam sa k nim pripojí osem zámorských legionárov. Spolu odohrajú dva prípravné zápasy a trénera Ernesta Bokroša potom čaká ťažká úloha vybrať konečnú nomináciu na turnaj.

Legionári sa pripoja na mieste

Z celkového počtu 28 hráčov pošle hlavný kormidelník naspäť domov piatich. "Čím viac sa to blíži k záveru, tým je to ťažšie, pretože po výcvikovom tábore v Kanade musíme vyradiť päť chlapcov. To si myslím, že je úplne najťažšie z najťažších rozhodnutí," povedal Bokroš.

Záverečná príprava odštartovala minulú nedeľu v Piešťanoch, prvá fáza sa skončila vo štvrtok, keď Bokroš s asistentmi po dopoludňajšom tréningu spravili prvý rez kádrom a pôvodný počet 26 hráčov okresali na dvadsať hokejistov.

Tí v sobotu zamierili cez Viedeň a Toronto až do Vancouveru. Ten hostí turnaj spolu s Victoriou od 26. decembra do 5. januára.

Slováci si po prílete rozložia stan v meste Nanaimo, kde sa budú desať dní pripravovať na šampionát. Až priamo tam sa k dvadsiatke hráčov z Európy pripojí okteto hokejistov pôsobiacich v zámorí - Miloš Roman, Adam Ružička, Patrik Hrehorčák, Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič, Andrej Kukuča, Michal Ivan a Martin Pospíšil.

Trúfajú si aj na severanov

Súčasťou kempu v Kanade je aj dvojica prípravných zápasov. Slováci sa najprv 19. decembra v Nanaime stretnú s Českom, o dva dni neskôr vo Victorii si zmerajú sily s domácou Kanadou.

Po nich tréneri oznámia konečnú nomináciu. "Keďže môže prísť k zraneniam, tak sme do Kanady zobrali päť ľudí navyše. Budem sa rozhodovať na základe prípravných zápasov s Českom a Kanadou.

V nich si porovnáme chlapcov, čo sa týka ich momentálnej výkonnosti v zápasoch, či už sú to obrancovia alebo útočníci. Potom oznámime konečnú nomináciu na MS," povedal Bokroš.

Slováci odohrajú zápasy základnej B-skupinu MS vo Victorii a postupne sa stretnú s USA, Švédskom, Fínskom a Kazachstanom.

Cieľom je opäť vyhnúť sa záchranárskym prácam a postúpiť do štvrťfinále, kam sa prebojujú po štyri najlepšie tímy zo skupín.

Favorit skupiny je USA, pre Slovákov bude najschodnejší súper nováčik z Kazachstanu, no mladí reprezentanti si trúfajú aj na severanov.

Sklenár zažije zámorskú premiéru

"Myslím si, že je v našich silách uspieť s nimi. Potvrdilo sa to aj v minulosti, keď sme s nimi hrávali s týmto ročníkom a so Švédmi sme dokázali aj vyhrať, s Fínmi sme odohrali vyrovnané zápasy. Myslím si, že nebude problém ani teraz," povedal Adam Liška.

Devätnásťročný útočník patrí medzi najskúsenejších v širšom kádri. Na juniorskom šampionáte si zahral už vlani, v prebiehajúcej sezóne sa udomácnil v kádri Slovana Bratislava a v 38 dueloch KHL dal dva góly a pridal päť asistencií.

Aj podľa neho je hlavný cieľ postup do štvrťfinále, no dúfa, že tím by mohol ísť aj ďalej. "

Do každého zápasu pôjdeme s tým, že chceme zahrať čo najlepšie a celkovo sa pokúsime urobiť dobrý výsledok. Myslím si, že pre nás bude úspech štvrťfinále, no budeme sa snažiť, aby sme cez neho prešli ďalej. Semifinále a každý ďalší zápas bude len plus," povedal.

Pre brankára Juraja Sklenára to bude premiéra, doteraz sa predstavil len na MS 18-ročných. Okrem samotného hokeja sa teší hlavne na atmosféru na štadiónoch v "kolíske hokeja".

"Najviac fanúšikov som doteraz zažil na domácich MS do 18 rokov v Poprade, kde bol plný štadión. Človeka to určite posúva dopredu, teda keď fandia všetci jemu. Ale na ľade to treba vedieť odfiltrovať a nevnímať to až tak," uviedol.