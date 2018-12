Fialková: S Mäkäräinenovou by som si tento súboj rada zopakovala

Slovenky sa posunuli dopredu.

15. dec 2018 o 18:43 Miloslav Šebela

HOCHFILZEN, BRATISLAVA. Kontaktné preteky v biatlone mám rada, pretože sa viem v nich viac vyhecovať, hovorila dávnejšie Paulína Fialková.

Akoby ju poháňal adrenalín a dokázala zo seba vydať viac síl práve vtedy, keď vidí súperku, s ktorou bojuje o lepšie umiestnenie priamo pred sebou.

V sobotu v Hochfilzene vybehla v stíhacích pretekoch na trať ako siedma v poradí s trištvrteminútovou stratou. V polovici trate už bola prvá. Dva minuté terče na strelnici jej však neumožnili získať prvé víťazstvo vo Svetovom pohári.

Trénerka: Boli to neskutočné nervy

„Na začiatku som sa cítila veľmi dobre na lyžiach a vravela som si, že musím ležky strieľať na nulu, aby som mohla byť vpredu,“ opisovala Fialková pre RTVS v cieli. Prvé strelecké položky skutočne zvládla bez zaváhania.

V posledných dvoch položkách však musela bežať po jednom trestnom okruhu, rovnako ako jej súperky. Do poslednej chvíle bojovala o víťazstvo proti silnejším a úspešnejším súperkám Kaise Mäkäräinenovej a Dorethee Wiererovej.

V napätí ako to dopadne bola aj trénerka Anna Murínová.

„Boli to neskutočné nervy. Tŕpla som, ale videla som, že aj jej súperky netrafili po jednom výstrele. V závere mala proti sebe aj rýchle bežkyne ako Mäkäräinenovú a Wiererovú, no tušila som, že do prvej trojky by jej to mohlo vyjsť,“ dúfala Murínová.

Fialková vybiehala z poslednej streľby druhá, lenže rýchlo ju dobehli silné súperky. Až do cieľa potom musela tuho bojovať a druhé miesto si vybojovala až pred cieľovou rovinkou. Rýchlejšia bola len Mäkäräinenová, ktorá vyhrala v tejto sezóne už tretie preteky.

Na snímke zľava druhá v cieli slovenská biatlonistka Paulína Fialková, víťazka Kaisa Mäkäräinenová z Fínska a tretia Dorothea Wiererová z Talianska v stíhacích pretekoch 2. kola Svetového pohára žien v rakúskom Hochfilzene v sobotu 15. decembra 2018. (zdroj: Kerstin Joensson TASR/AP)

Mäkäräinenová je stále rýchla

K víťazstvu jej veľa nechýbalo. Za celú kariéru bola teraz k nemu najbližšie. Za Fínkou Mäkäräinenovou zaostala v cieli len o 1,5 sekundy.

„Kaisa je bohovsky rýchla. Na ňu potrebujem ešte pár rôčkov potrénovať,“ vravela Fialková pre RTVS.

Obhajkyňa celkového prvenstva vo Svetovom pohári pritom bude mať v januári tridsaťšesť rokov a v lete zvažovala, že s biatlonom skončí. Mladšie súperky jej však stále nestačia.

„Záverečný okruh bol však oveľa ťažší ako pred týždňom v Pokljuke. Na konci to bolelo. Keby bolo keby, kto vie. S Kaisou by som sa ešte rada takto pobila vo finiši.“

Dvadsaťšesťročná Fialková má za sebou neuveriteľný štart do sezóny . V individuálnych pretekoch nechýbala v najlepšej desiatke ani raz a k víťazstvu jej chýbali už niekoľkokrát len sekundy.

Vo Svetovom pohári je tretia. Tak vysoko v ňom ešte nikdy nebola. Po piatich pretekoch má dokonca na konte viac bodov ako za polovicu celej predchádzajúcej.

Aj po tom všetkom však Fialková tvrdí, že jej plány na sezónu to zatiaľ nijako nemení.

„Zatiaľ sa chcem sústreďovať len na najbližšie preteky. Uvidíme ako to pôjde ďalej. Ešte nemyslím na to, že by som mala v celkovom hodnotení bojovať o prvú päťku alebo prvú trojku. Mojim cieľom ostávajú majstrovstvá sveta,“ hovorila Slovenka na tlačovej konferencii.

Kuzminová: Postupne sa zlepšujem

Najlepší výsledok v sezóne dosiahla v sobotu aj Anastasia Kuzminová. Dobehla piata, pritom v závere mohla bojovať o prvú trojku, ale chýbali jej sily na lepší finiš. Jej forma sa zlepšuje každým štartom.

„Veľmi dobré preteky to boli. Vždy je skvelé, keď viem, že môžem bojovať s najsilnejšími súperkami. Aj keď som nevyhrala, viem, že sa krok po kroku zlepšujem,“ hodnotila Kuzminová. Najväčšie zlepšenie ukázala na strelnici. Hoci urobila tri chyby, bola spokojná.

„Streľba už bola celkom slušná. Chyby pramenili skôr z emócií. Veľmi som chcela a uponáhľala som sa. Ale boli to pre mňa skvelé preteky.“

Anastasia Kuzminová. (zdroj: TASR/AP)

Prvú priečku v celkovom hodnotení Svetového pohára si udržala Talianka Wiererová. Tretia Fialková na ňu stráca 33 bodov. Kuzminová sa posunula už na desiate miesto.

V nedeľu budú v Hochfilzene súťaže štafiet. Ženy štartujú o 11.15, muži o 14.00 h.