Bénes sa dočkal. Po prvom ligovom zápase v sezóne ho tréner vychválil

Hral od 64. minúty.

16. dec 2018 o 11:48 TASR

MNÍCHOV. Futbalisti Borussie Dortmund sú jesennými majstrami nemeckej Bundesligy.

Po pätnástom kole majú na konte 39 bodov, Borussia Mönchengladbach a Bayern Mníchov strácajú na zverencov Luciena Favreho už deväť bodov.

Úspešná jeseň znamenala titul

Dortmund zvíťazil v sobotu nad Werderom Brémy 2:1, keď sa strelecky presadili Paco Alcacer a Marco Reus.

"Sme spokojní, no umiestnenie na čele tabuľky po polovici sezóny netreba preceňovať. Pred zimnou prestávkou nás čakajú ešte dva náročné duely," uviedol Favre pre oficiálnu klubovú stránku.

"Proti Brémam sme si sami sťažili situáciu, keďže sme mali veľa čistých šancí dať gól na 3:1, no nepodarilo sa nám to. Náš súper hral veľmi dobre," doplnil.

Dortmund viedol ligu po jeseni aj v sezónach 1994/95, 1995/96 a 2010/11, vo všetkých troch prípadoch sa tešili jeho hráči z titulu.

Hecking chválil Bénesa

Mönchengladbach je po bezgólovej remíze v Hoffenheime na druhom mieste o skóre pred Bayernom.

"Bol to veľmi ťažký zápas, pretože nám chýbalo veľa hráčov. S remízou som spokojný, mali sme aj šťastie. Mladíci v našej zostave hrali veľmi dobre v obrane a za výkon si zaslúžia rešpekt," vyhlásil tréner Dieter Hecking.

Za hostí nastúpil v 64. minúte slovenský stredopoliar László Bénes. Šlo preňho o prvý súťažný zápas v drese svojho klubu od apríla.

"'Laci' trénuje s veľkým nasadením, do každého cvičenia ide naplno. Je ťažké vybrať hráčov, ktorí zasiahnu do zápasu, keďže máme veľmi dobré mužstvo. Keď nastúpi, vždy hrá dobre. Na jeho pozícii v strede poľa máme veľkú kvalitu a to je pre trénera výborné," doplnil 54-ročný Hecking.

Bayern sa dostáva do formy

Bayern sa dostal na tretie miesto vďaka trom víťazstvám v uplynulých troch stretnutiach. V sobotu vyhral v Hannoveri jednoznačne 4:0, keď o výsledku bolo rozhodnuté po hodine hry.

"Odohrali sme výborný zápas a vytvorili sme si veľa šancí. Hráči sa na duel plne koncentrovali. Hrali sme veľmi dobre, keď sme mali loptu v našej moci," chválil tréner Bayernu Niko Kovač.

"Výborne sme napádali súpera po našej strate. Bol to jeden z našich najlepších zápasov sezóne, pomaly sa dostávame do dobrej formy," dodal.