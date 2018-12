Liverpool vyzve Bayern. Vyžrebovali osemfinálové dvojice Ligy majstrov

Ťažký dvojzápas čaká Juventus i PSG.

17. dec 2018 o 12:20 (aktualizované 17. dec 2018 o 14:36) SITA, TASR

NYON. Obhajca prvenstva vo futbalovej Lige majstrov - španielsky Real Madrid - nastúpi v osemfinále tohtosezónnej edície proti holandskému Ajaxu Amsterdam, prvý duel sa uskutoční v Holandsku.

Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Ajax naposledy zdolal Real na kontinentálnej scéne v skupinovej fáze Ligy majstrov 1995/1996, uspel na Štadióne Santia Bernabéua 2:0.

Prečítajte si tiež: Smutná tradícia. Kluby so Slovákmi sa v Lige majstrov nedožijú jari

Španielsky šampión FC Barcelona zabojuje o prienik do štvrťfinále s francúzskym Lyonom. Neúspešný finalista ostatnej edície anglický FC Liverpool sa v osemfinále stretne s nemeckým Bayernom Mníchov.

Súčasný kouč Liverpoolčanov Jürgen Klopp sa môže revanšovať Bavorom za finálovú prehru z roku 2013 (v Londýne 1:2), vtedy sedel na lavičke Borussie Dortmund.

Úradujúci francúzsky majster Paríž St. Germain narazí na Manchester United, zaujímavé je, že títo dvaja súperi sa na európskej scéne ešte nikdy nestretli.

Víťazi skupín boli medzi nasadenými tímami, mužstvá, ktoré sa umiestnili na druhej priečke, figurovali ako nenasadené. Nemohli sa stretnúť kluby z jednej krajiny ani súperi z rovnakej základnej skupiny.

Prvé osemfinálové zápasy sa odohrajú v dňoch 12. a 13. februára, resp. 19. a 20. februára 2019 s výhodou domáceho prostredia pre tímy, ktoré nevyhrali svoje základné skupiny.

Odvetné duely prídu na rad v dňoch 5. - 6. marca, resp. 12. - 13. marca 2019.

Osemfinálové dvojice Ligy majstrov 2018/2019

Schalke Gelsenkirchen - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus Turín

Manchester United - Paríž St. Germain

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Olympique Lyon - FC Barcelona

AS Rím - FC Porto

Ajax Amsterdam - Real Madrid

FC Liverpool - Bayern Mníchov

Reakcie na žreb:

Emilio Butragueňo, riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v Reale Madrid: "Sme úradujúci šampióni. Keď hráme v tejto súťaži, každý vie, čo to znamená."

Daley Blind, obranca Ajaxu Amsterdam: "Je to náročný žreb, ale krásny duel. Musíme sa pripraviť, nie sme však bez šance. Potrebujeme hrať s odhodlaním a veriť našim kvalitám."

Prečítajte si tiež: Škrtel proti Makovi. Slováci spoznali súperov v Európskej lige

Thomas Tuchel, tréner Paríža St. Germain: "Máme kvalitu na to, aby sme zvíťazili na Old Trafforde. Mojim zverencom verím, ale čaká nás veľký test. Osemfinále je vždy náročné, Manchester United má obrovské skúseností v tejto súťaži, veď ju niekoľkokrát vyhral. Nemôžem povedať, že som s dnešným žrebom spokojný alebo nespokojný."

Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu Turín: "Dostali sme najsilnejší tím spomedzi nenasadených. Pri žrebe sme nemali šťastie, ale máme veľmi silný káder a pokúsime sa postúpiť. Cristiano Ronaldo je muž Ligy majstrov, no nespoliehame sa len naňho. Veríme si, aj keď Atlético je vyvážené a tvorí náročnú prekážku. Vie brániť a Diego Costa s Antoinom Griezmannom dokážu spôsobiť problémy. Očakávam dva ťažké zápasy, v ktorých zrejme nepadne mnoho gólov."

Francesco Totti, riaditeľ AS Rím: "Vzhľadom na to, koho sme mohli dostať, sme mali aj trochu šťastia. FC Porto však nemôžeme podceniť. V skupinovej fáze predvádzali jeho hráči výborné výkony. Náš klub prechádza momentálne náročným obdobím, do februára je však ešte dostatok času a dovtedy sa môže veľa zmeniť."

Bruno Génésio, tréner Lyonu: "Barcelona je jedným z najťažších možných súperov. Vydáme však zo seba maximum. Čakajú nás dve skvelé stretnutia."

Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ Bayernu Mníchov: "Liverpool je líder anglickej súťaže, nepríjemný protivník. Hrajú výborný futbal, fyzicky veľmi náročný. Do zápasov dávajú všetky sily. Tešíme sa na našu konfrontáciu, potrebujeme dva výborné výkony, aby sme uspeli a postúpili ďalej."