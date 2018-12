Bližňák v Trenčíne pre zdravotné problémy skončil, v tejto sezóne si už nezahrá

Klub pripúšťa spoluprácu v budúcnosti.

17. dec 2018 o 10:15 TASR

TRENČÍN. Vedenie hokejového tipsportligového klubu HK Dukla Trenčín a útočník Mário Bližňák sa dohodli na ukončení spolupráce. Dôvodom sú zdravotné problémy skúseného centra, pre ktoré bude mimo hry niekoľko mesiacov.

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

"Veľmi ma to mrzí, ale musím podstúpiť operáciu bedrového kĺbu a tým pádom sa sezóna pre mňa končí," uviedol Bližňák pre klubový web.

"Následná niekoľkomesačná rekonvalescencia by pre mňa tak či tak znamenala koniec sezóny a do hry by som už nezasiahol," doplnil.

Trenčiansky klub zároveň pripustil možnú spoluprácu v budúcnosti.

Bližňák odohral v trenčianskom drese v prebiehajúcej sezóne 23 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu štyri góly a šesť asistencií.