Denver vyhral v súboji konferenčných lídrov, Brooklyn takmer prekonal klubový rekord

Torontu nestačil ani skvelý Leonardov výkon.

17. dec 2018 o 10:49 SITA

NEW YORK. Nedeľňajší súboj lídrov konferencií v zámorskej basketbalovej NBA vyznel pre Denver, ktorý vyhral nad Torontom 95:86.

Nuggets dosiahli desiaty triumf z ostatných dvanástich zápasov a na čele Západnej konferencie boli predtým naposledy 18. decembra 1984.

Vo víťaznom tíme sa zaskvel srbský pivot Nikola Jokič 26 bodmi, Torontu nestačilo 29 bodov a 14 doskokov Kawhiho Leonarda.

Prečítajte si tiež: Prirovnávajú ho k Chárovi. S jeho výškou vyzerá bežný život veľmi zle

"Zdá sa, že momentálne sme najlepší tím, ale pred nami je ešte veľa zápasov," povedal tréner Denveru Michael Malone.

Až 144 bodov nastrieľali hráči Brooklynu do koša Atlanty (144:127) a dosiahli piate víťazstvo v sérii. Ich lídrom bol D'Angelo Russel s 32 bodmi, z toho piatimi trojkami.

Až osem domácich strelcov predviedlo dvojciferný nástrel.

Toľko triumfov v jednom slede uhrali Nets naposledy predtým v marci a apríli 2015. Súčet 144 bodov je druhý najvyšší v histórii klubu po triumfe 147:132 nad Detroitom zo 17. apríla 1982.

"Po prvom polčase som sa obával o výsledok, bolo to ako na hojdačke. Vraveli sme si, že do tretej štvrtiny nastúpime ostrejšie a to sme aj predviedli," poznamenal tréner Brooklynu Kenny Atkinson.

NBA 2018/2019 - základná časť:

Brooklyn - Atlanta 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31)

Najviac bodov: Russell 32 (5 trojok), Hollis-Jefferson 18, J. Harris a Dudley po 16 - Collins 29, Dedmon 24 (12 doskokov, 5 trojok), Trae Young 13 (10 asistencií)

Cleveland - Philadelphia 105:128 (36:29, 22:36, 27:24, 20:39)

Najviac bodov: Clarkson a Osman po 18, Dellavedova a Hood po 13 - Embiid 24, Simmons 22 (11 doskokov, 14 asistencií). Butler 19

Indiana - New York 110:99 (28:26, 28:27, 23:20, 31:26)

Najviac bodov: Oladipo 26 (5 trojok), Turner 24, Sabonis 13 (12 doskokov) - Kanter 20 (15 doskokov), Hardaway 19, Mudiay 18

Washington - Los Angeles Lakers 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34)

Najviac bodov: Wall 40 (14 asistencií, 4 trojky), Beal 25 (12 doskokov, 4 trojky), Dekker a Jeff Green po 20 - Caldwell-Pope 25 (4 trojky), Kuzma 20, L. James 13

Dallas - Sacramento 113:120 (31:34, 27:27, 25:32, 30:27)

Najviac bodov: Dončič 28, Barnes 15, Matthews 13 - Hield a Fox po 28, Bjelica 15 (10 doskokov, 4 trojky), Bogdan Bogdanovič 15

New Orleans - Miami 96:102 (28:33, 23:24, 22:28, 23:17)

Najviac bodov: A. Davis 27 (12 doskokov), Jrue Holliday 22 (4 trojky), Randle 17 (10 doskokov) - Richardson 22, Wade 19, Whiteside 17 (12 doskokov)

Denver - Toronto 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14)

Najviac bodov: Jokič 26, J. Murray 19, Craig 13 - Leonard 29 (14 doskokov), Wright 15, Ibaka 14