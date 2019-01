Stephen Curry sa pri domácom víťazstve nad Memphisom zapísal do histórie

Pozrite si výsledky zápasov NBA z noci na utorok 18. decembra.

18. dec 2018 o 8:13 SITA

DETROIT. Basketbalisti Golden State zvíťazili v pondelkovom dueli zámorskej NBA na vlastnej palubovke nad Memphisom 110:93 a držia si priebežnú druhú priečku v Západnej konferencii.

Domáci líder Stephen Curry sa stal piatym hráčom Warriors v histórii, ktorý sa dostal cez hranicu 15-tisíc bodov v základnej časti. Pred ním to dokázali Wilt Chamberlain (17 783), Rick Barry (16 447), Paul Arizin (16 266) a Chris Mullin (16 235).

"Pravdepodobne onedlho prekoná aj 16-tisíc bodov a tiež si to ani nevšimne. Je to brilantný hráč, dokazuje to večer čo večer a rovnako aj počas tréningov. Svojou hrou zmenil celú organizáciu Warriors.

Hráči ako Steph neprichádzajú každý deň. Bol základným kameňom toho, ako sa na klub pozeráme dnes," povedal na Curryho adresu tréner Golden State Steve Kerr.

Ďalší z hráčov Golden State Kevin Durant zasa predstihol Larryho Birda na 33. mieste historickej tabuľky strelcov NBA. Durant má aktuálne na konte 21 806 bodov, v pondelok ich dosiahol 23 a bol najlepším strelcom zápasu.

Tridsaťročný krídelník sa už zrejme v najbližšom súboji dostane aj na 32. pozíciu, Gary Payton pred ním nazbieral počas kariéry 21 813 bodov

Sumáre NBA - pondelok:

Detroit - Milwaukee 104:107 (27:25, 16:30, 34:26, 27:26)

Najviac bodov: Bullock 24 (5 trojok), S. Johnson 20, Griffin 19 (10 doskokov, 11 asistencií) - Antetokunmpo 32 (12 doskokov), Middleton 22, Bledsoe 17

New York - Phoenix 110:128 (32:28, 34:31, 17:41, 27:28)

Najviac bodov: Mudiay 32, Knox 17, Hezonja 14 - Booker 38, Warren 26, Ayton 21 (13 doskokov)

Houston - Utah 102:97 (25:23, 25:14, 33:36, 19:24)

Najviac bodov: Harden 47 (5 ziskov), Tucker 16, E. Gordon 12 - Mitchell 23, Gobert 18 (13 doskokov), Crowder 14 (10 doskokov)

Minnesota - Sacramento 132:105 (28:33, 36:21, 29:33, 29:28)

Najviac bodov: Wiggins 17, Dieng 15, Towns 14 (14 doskokov) - Hield 21 (5 trojok), Ferrell 16, Giles 13

Oklahoma City - Chicago 121:96 (31:22, 33:22, 24:25, 33:27)

Najviac bodov: George 24, Adams 19, Schröder 18 - Markkanen (15 doskokov) a Portis po 16, Dunn 12

San Antonio - Philadelphia 123:96 (29:32, 31:17, 33:22, 30:25)

Najviac bodov: Gay 21, Aldridge (10 doskokov) a DeRozan po 20 - Redick a B. Simmons po 16, Embiid 13 (11 doskokov)

Golden State - Memphis 110:93 (30:22, 31:16, 23:29, 26:26)

Najviac bodov: Durant 23, Stephen Curry 20, K. Thompson a Jerebko po 16 - Casspi 20, M. Gasol 15, K. Anderson 14

Los Angeles Clippers - Portland 127:131 (29:37, 31:21, 28:42, 39:31)

Najviac bodov: T. Harris 39 (11 doskokov), Gilgeous-Alexander 24, Gallinari 22 - Lillard 39 (6 trojok), McCollum 27, Nurkič 20