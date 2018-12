Kužmová je v prvej päťdesiatke najmladšia, za rok poskočila takmer o sto miest

Slovenská tenistka na rebríček veľmi nepozerá.

18. dec 2018 o 13:33 SITA

DUBAJ. Túto sezónu začala na 138. mieste rebríčka WTA, ale na jej konci sa slovenská tenistka Viktória Kužmová prvýkrát ocitla v najlepšej svetovej päťdesiatke.

K posunu z 54. na 50. post jej pomohla finálová účasť na stotisícovom turnaji ITF na tvrdom povrchu v Dubaji v SAE, ktorý sa konal v netradičnom decembrovom termíne.

Kužmová v SAE zdolala štyri súperky a nestačila až vo finále na skúsenú Číňanku Pcheng Šuai.

Najmladšia v prvej päťdesiatke

,,Trvalo mi, kým som sa dostala do rytmu. Na začiatku turnaja hru komplikoval vietor. Povrch bol veľmi rýchly, preto som očakávala krátke výmeny, ale opak bol pravda - bol to turnaj dlhých výmen.

“ Čaká ma obhajovanie bodov z minulého roka. Konkrétny cieľ nepoviem. „ Viktória Kužmová

Hodnotím ho pozitívne. Na to, že som odohrala prvé zápasy od konca októbra, to vyšlo super," povedala Kužmová v rozhovore pre denník Šport. Svoju finálovú prehru s bývalou štrnástkou rebríčka Pcheng 3:6, 0:6 zhodnotila takto:

,,Súperka takmer nerobila chyby. Potvrdila svoje skúsenosti, hrala oveľa lepšie ako ja a titul si zaslúžila."

Dvadsaťročnú Košičanku (nar. 11. mája 1998) môže tešiť aj fakt, že je najmladšou hráčkou v elitnej päťdesiatke svetového ženského poradia. Z 20-ročných hráčok je pred ňou len Bieloruska Arina Sobolenková, aktuálna trinástka, ktorá sa narodila o 6 dní skôr.

,,Ani som o tom nevedela. Je to super, som rada, že sa mi takto darí," pokračovala Kužmová pre Šport.

So sezónou môže byť spokojná

Celkovo k svojmu súčasnému renkingovému postaveniu ambiciózna Slovenka postaveniu dodala:

,,Nerada sa pozerám na rebríček a body. Tentoraz som však vedela, že v prípade postupu do finále by som sa tesne mala dostať do prvej päťdesiatky. Snažila som sa na to počas semifinále nemyslieť a najmä si užiť zápas.

Čo sa týka ďalších možností, posun vyššie nebude jednoduchý. Čaká ma obhajovanie bodov z minulého roka. Konkrétny cieľ nepoviem. Verím však, že tvrdá práca sa prejaví aj na výsledkoch.“

Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová má za sebou vydarenú sezónu. Na turnajoch WTA v Budapešti a Hertogenboschi sa prebojovala až do semifinále.

Menej sa jej darilo na grandslamových podujatiach, do 2. kola nazrela v roku 2018 iba na parížskom Roland Garros.