Chce dotiahnuť veci do konca. Ibrahimovič zostáva v Los Angeles

Špekulovalo sa o odchode do Milána.

18. dec 2018 o 19:53 TASR

LOS ANGELES. Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič podpísal novú zmluvu s Los Angeles Galaxy a v MLS odohrá aj sezónu 2019.

"Môj prvý rok tu bol zahrievací, v druhom chcem dotiahnuť veci do konca. Ešte tu mám nejaké veci na vybavenie," cituje slová 37-ročného kanoniera internetový portál sport1.de.

"Druhá sezóna bude úplne iná. Poznám lepšie tím, súťaž aj súperov - aj keď oni ma, samozrejme, poznali už od prvého dňa. Vyskytlo sa veľa špekulácií o odchode, ale zostávam," dodal Ibrahimovič.

Švéd zamieril do USA v marci po tom, ako sa dohodol na ukončení kontraktu v Manchestri United. V MLS má na konte 22 gólov v 27 stretnutiach, ale s tímom sa neprebojoval do play off.

V uplynulom čase sa špekulovalo o jeho návrate do bývalého klubu AC Miláno.