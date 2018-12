Mintál skončil v reprezentácii nečakane: Zrejme to bolo príliš náhle

19. dec 2018 o 15:05 SITA

BRATISLAVA. Bývalý slovenský futbalista Marek Mintál nevylúčil, že by sa v budúcnosti chcel stať reprezentačným trénerom.

Štyridsaťjedenročný Žilinčan strávil v nemeckom Norimbergu väčšinu profesionálnej hráčskej kariéry a už niekoľko sezón sa venuje v tíme I. bundesligy mládežníkom.

Viedol tamojšiu "devätnástku", "šestnástku" a od začiatku tejto sezóny pôsobí pri tíme do 17 rokov.

Prestížne vyznamenanie pre Mintála

Za svoj prínos pre futbal v Norimbergu si v júni tohto roka vyslúžil aj Vyznamenanie za zásluhy, jedno z najprestížnejších ocenení v Bavorsku.

"Myslím si, že som si ho zaslúžil za svoje výkony v Norimbergu. Svoju prácu som si zrejme robil dobre, keď mi sem-tam pribudne nejaké ocenenie, nehovoriac napríklad o pohľadniciach od bežných ľudí, čo pre mňa tiež veľa znamená.

Na tomto ocenení však majú podiel všetci, čo so mnou spolupracovali, či už ide o trénerov alebo spoluhráčov," povedal Mintál v rozhovore pre Prager Zeitung.

V spomenutom periodiku okrem iného uviedol, ako to vyzerá s jeho trénerskými ambíciami do budúcnosti a naznačil, že by v budúcnosti rád prijal ponuku trénovať slovenskú futbalovú reprezentáciu.

"Samozrejme, každý tréner si želá mať pred sebou veľkú výzvu a pozícia hlavného trénera jedenástky rodnej krajiny je obrovskou výzvou a taktiež aj vysnenou funkciou. Ak by podobná ponuka niekedy prišla, určite by som ju prijal," povedal Mintál a doplnil:

"Pokiaľ nemám najvyššiu trénerskú licenciu, nesnívam vyložene o žiadnej konkrétnej pozícii. Keď ju raz dostanem, uvidí sa, ktoré možnosti sa mi otvoria."

Mintál: Som Čechoslovák

Prezradil, že oceňuje prístup súčasného trénera slovenskej reprezentácie Pavla Hapala, ktorý sa považuje za Čechoslováka rovnako ako práve Mintál.

“ Mal som svoje dôvody na to, prečo som v reprezentácii skončil. Možno by bolo lepšie, keby som počkal s mojím rozhodnutím do majstrovstiev sveta. „ Marek Mintál

"Hovorím to isté, čo Pavel. Narodil som sa v Československu a pre mňa neexistuje rozdiel medzi týmito dvoma krajinami. Často sám tvrdím, že som Čechoslovák a som v pohode s tým, keď ma niekto označí za Čecha," vysvetlil tréner mladíkov v Norimbergu.

Odchovanec MŠK Žilina sa v minulosti stal dvojnásobným najlepším futbalistom Slovenska (2004, 2005) a počas rokov 2002 až 2009, keď si obliekal reprezentačný dres, nastrieľal v 45 zápasoch 14 gólov.

Koniec v reprezentácii? Príliš náhly

Reprezentačnú kariéru ukončil náhle vo veku 31 rokov a nezahral si ani na MS 2010 v JAR, na ktorých sa Slováci prebojovali do osemfinále.

K tomuto momentu sa vrátil aj v spomenutom rozhovore.

"Mal som svoje dôvody na to, prečo som v reprezentácii skončil. Možno by bolo lepšie, keby som počkal s mojím rozhodnutím do majstrovstiev sveta. Zrejme to bolo príliš náhle, ale teraz už nad tým nepremýšľam. Čo sa stalo, nezmením," cituje Mintála pragerzeitung.cz.

Niekdajší vynikajúci ofenzívny záložník s prezývkou "fantóm" bol v drese bavorského tímu dvakrát najlepším strelcom II. bundesligy, v ročníku 2004/2005 ovládol poradie kanonierov aj v I. bundeslige.

Mintál cennými radami obohacuje aj útočníkov v A-mužstve, medzi nimi aj slovenského reprezentačného útočníka Adama Zreľáka.