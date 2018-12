MOV varuje národné výbory, aby neverili vedeniu Medzinárodnej boxerskej asociácie

19. dec 2018 o 18:05 SITA

LAUSANNE. Vedenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) varuje svojich členov, aby nedôverovali vyjadreniam prezidenta Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA) Uzbekovi Gafurovi Rachimovovi, že najväčšie problémy má organizácia už za sebou.

MOV upozornilo 206 národných olympijských výborov, že list Rachimova z úvodu decembra adresovaný členom AIBA priniesol nepresný obraz o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňovali organizáciu.

Kriminálnik šéfuje AIBA?

Uzbek Gafur Rachimov sa stal prezidentom AIBA začiatkom novembra.

Podľa viacerých zdrojov vrátane agentúry AP figuruje na zozname najväčších uzbeckých kriminálnikov a okrem iného sa mal podieľať na pašovaní heroínu.

Ministerstvo financií USA ho zasa viní z úplatkárstva, vydierania či legalizácie príjmov z trestnej činnosti a v rámci svojej jurisdikcie mu zmrazila všetky aktíva.

Zástupcovia AIBA od začiatku decembra nesmú kontaktovať organizátorov OH 2020 v japonskom Tokiu.

Barteková: MOV sa snaží nájsť partnera

Boxu už dlhšie hrozí vylúčenie z olympijského programu.

Agentúre SITA to v úvode decembra potvrdila členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková.

"MOV sa rozhodol suspendovať Medzinárodnú boxerskú asociáciu (AIBA). Musím bohužiaľ povedať, že pre AIBA a box ako taký to nevyzerá ružovo. Medzinárodný olympijský výbor síce robí všetko pre to, aby sa turnaj v boxe na OH 2020 v Tokiu konal, je to ťažká cesta.

Zatiaľ totiž neexistuje na druhej strane relevantný partner. AIBA je suspendovaná a zatiaľ to nevyzerá tak, že sa niečo zmení. MOV sa snaží nájsť partnera, ktorý by bol schopný zorganizovať olympijské súťaže na takej úrovni, ako by to spravila AIBA," povedala ešte 4. decembra Danka Barteková pre agentúru SITA.