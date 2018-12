Šláger lepšie zvládla Nitra. Zdolala Zvolen a predbehla ho v tabuľke

Hlasy po zápase:

Stanislav Škorvánek st., tréner Žiliny: "Hneď v prvom zápase po zmenách v klube a troch dňoch prípravy nás čakal jeden z najťažších súperov. Sme však v situácii, kedy sa musíme pokúsiť bodovať s každým súper bez ohľadu na to, kde sa v tabuľke nachádza. Nabádali sme hráčov k zvýšenej obetavosti a bojovnosti, ktorou sme chceli nahradiť kvalitatívny rozdiel medzi nami a súperom. V prvej tretine sa nám to darilo, paradoxne nám to trochu uškodilo, pretože v druhej tretine sme začali pri prílišnej snahe dopredu prepadávať vzadu. V tretej tretine sme sa dostali do oslabenia, ktoré súper využil. V predĺžení prišla chyba, trochu smolný moment a dostali sme gól. Pred zápasom by sme brali bod s Košicami ako zlatý a sme s ním spokojní aj po zápase. Verím, že nás to povzbudí do ďalšej práce. Ďakujem celému tímu za oduševnenosť a obetavosť."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas. Každé mužstvo sa chce pod novým trénerom ukázať. V prvej tretine nás Žilina zaskočila dobrým pohybom, nevedeli sme sa vôbec dostať do hry. Šance sme nepremenili, ale podržal nás Škorvánek. V druhej časti sme riešili zle prečíslenia, z ktorých sme mohli a mali dať gól. V záverečnej časti sme šťastne v presilovke vyrovnali a v predĺžení rozhodli zápas aspoň za dva body. Po prestávke v súťaži neboli hráči v takom pohybe, ako sme si predstavovali. Verím, že to v ďalších zápasoch bude lepšie."