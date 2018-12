Reprezentácia do 20 rokov podľahla v príprave Čechom po nájazdoch

O jediný gól Slovenska sa postaral obranca Martin Feherváry.

20. dec 2018 o 7:12 (aktualizované 20. dec 2018 o 9:57) SITA, TASR

MS 20 v hokeji - príprava:

Slovensko U20 - Česko U20 1:2sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1) Góly: 20. Fehérváry (Roman, Ivan) - 25. Lauko (Kondelík), rozhod. sam. nájazd Pour Vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše Pospíšil (SR) na 10 min osobný trest, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0 Zostava SR: Sklenár - Kupec, Boldižár, Golian, Švec, Dlugoš, Demo, Fehérváry, Ivan - Okuliar, Kukuča, Čajkovič - Giertl, Pospíšil, Regenda - Baláž, Kollár, Fafrák - Liška, Roman, Hrehorčák

NANAIMO. Slovenská hokejová reprezentácie do 20 rokov prehrala s rovesníkmi z Česka 1:2 po samostatných nájazdoch v kanadskom Nanaime v rámci záverečnej prípravy na svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa uskutoční od 26. decembra do 5. januára v mestách Vancouver a Victoria.

Skóre zápasu v Aréne Franka Crana otvoril v 20. min slovenský kapitán Martin Feherváry, ktorý sa presadil v presilovej hre.

Na 1:1 vyrovnal v 25. min Jakub Lauko. Z množstva šancí na oboch stranách sa už ďalšie neujali, a tak sa muselo predlžovať.

Ani nadstavená päťminútovka nerozhodla, preto došlo na nájazdy. V nich rozhodol o českom triumfe Jakub Pour, ktorý v siedmej sérii prestrelil betóny slovenského brankára Juraja Sklenára.

Zo slovenského tímu hneď v prvej sérii uspel aj Andrej Kukuča, ale v tej istej sérii strelil gól aj Petr Čajka.

Do zápasu nezasiahli všetci slovenskí hokejisti, ktorí sa pripravujú na MS "20" na západe Kanady.

Tréner Ernest Bokroš ešte pred ním informoval, že oddychovať nechá obrancov Mareka Korenčíka a Adama Žiaka a tiež útočné trio Miloš Kelemen, Filip Krivošík, Adam Ružička.

Na mladých Slovákov čaká o dva dni ešte jeden prípravný zápas proti domácej Kanade. Súpermi Slovákov už priamo na majstrovstvách sveta v B-skupine budú Američania, Švédi, Fíni a Kazachovia.

Hlasy:

Ernest Bokroš, tréner SR "20": "Pokiaľ ide o našu hru, tak som veľmi spokojný. Chlapci odohrali veľmi dobré stretnutie, a to aj v defenzíve, aj v ofenzíve. Vypracovali sme si viacero šancí, pekným spôsobom sme dokázali využiť presilovku. Samozrejme, v našej hre bolo aj niekoľko nedostatkov, ktoré musíme ešte trochu napraviť, no celkový dojem zo zápasu je pozitívny."

Juraj Sklenár, brankár SR: "Zápas hodnotím pozitívne, aj keď sme prehrali. Ale ukázali sme, že vieme hrať aj proti silným súperom. Chalani vpredu bojovali, páčilo sa mi to, aj keď to bol len prípravný zápas. Obe mužstvá hrali zodpovedne dozadu, bolo to preto vyrovnané."

Martin Fehérváry, strelec jediného gólu SR: "Podali sme podľa mňa dobrý výkon, ale niekedy sme zbrklo odhadzovali puky. V nájazdoch to už je kto z koho. Mohli sme viac strieľať a v presilovkách sa viac tlačiť do bránky, to musíme zlepšiť."

Sumáre ďalších prípravných zápasov:

Švajčiarsko "20" - Kanada "20" 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Góly: 6. Kurašev, 34. Nussbaumer, 39. Geisser - 19. a 60. Comtois, 6. Glass, 12. Tippett, 32. Studnicka

Fínsko "20" - Dánsko "20" 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Góly: 5. a 10. Lundell, 19. Kupari, 24. Moilanen, 32. Virtanen, 54. Ylonen, 60. Heponiemi