Bayern má údajne záujem o majstra sveta z Atletica Madrid

20. dec 2018 o 8:00 TASR

MADRID. Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernandez by mal podľa španielskych médií v januárovom prestupovom termíne zamieriť z Atletica Madrid do mníchovského Bayernu.

Ako informoval denník Marca, úradujúci nemecký majster je ochotný za 22-ročného obrancu vyplatiť Atleticu výkupnú klauzulu 80 miliónov eur.

Športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič správu nepotvrdil.

"Sú to špekulácie. Zopakujem to, čo som už v minulosti povedal, že ak budeme mať možnosť posilniť náš káder, tak to urobíme. Budeme sa snažiť byť aktívni na prestupovom trhu," uviedol pre agentúru DPA.

Hernandez pravidelne nastupoval na ľavom kraji obrany francúzskeho tímu na MS 2018 v Rusku, kde s Francúzskom získal titul majstra sveta. Uplynulé dve stretnutia Atletica vynechal pre zranenie kolena.