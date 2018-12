Zásah do hlavy znásobil radosť Dele Alliho z gólu

Zakončovateľ Tottenhamu adresoval páchateľovi zo sektora Arsenalu ironickú odpoveď.

20. dec 2018 o 10:48 (aktualizované 20. dec 2018 o 12:08) TASR, SITA

LONDÝN. Vypäté londýnske futbalové derby medzi Arsenalom a Tottenhamom Hotspur v stredajšom štvrťfinále Ligového pohára si najviac "odniesol" hosťujúci Dele Alli.

Autora gólu na konečných 2:0 zasiahla v 73. minúte do hlavy plastová fľaša.

Dvadsaťdvaročný reprezentant Anglicka neutrpel žiadne zranenie a domácim fanúšikom adresoval ironickú odpoveď - dva vztýčené prsty odkazujúce na stav stretnutia.

Udialo sa to dvanásť minút po tom, ako v 59. min spečatil postup do semifinále.

Zásah fľašou znásobil radosť z postupu

V pozápasovom interview pre Evening Standard však s nadhľadom povedal, že presný zásah bol preňho po zásahu fľašou omnoho cennejší.

"Môj presný zásah a celkové víťazstvo potom 'chutili' oveľa sladšie. Keď sme tu naposledy hrali ligový zápas (prehra 2:4, pozn.), nedosiahli sme výsledok, aký sme chceli. Tento zápas bol pre nás veľká skúška, podali sme výborný výkon," poznamenal Dele Alli.

Tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino bol po zápase kritickejší.

"V inej krajine by na niekoľko zápasov uzavreli štadión. Je šťastie, že to nedopadlo horšie. Myslím si, že ľudia by mali byť opatrnejší a vyhýbať sa podobným činom, " povedal Pochettino podľa BBC.

Úrady incident vyšetrujú. Polícia zasahovala aj počas zápasu, keď rozšírila bezpečnostnú medzeru medzi fanúšikovskými tábormi. Informovala agentúra AP.

Emery vynechal zo zostavy Özila

Arsenal zaznamenal druhú súťažnú prehru po sebe, predtým ťahal šnúru 22 zápasov bez prehry.

V základnej zostave trénera Unaia Emeryho sa prekvapivo neobjavil Mesut Özil, s ktorým sa v ostatnom čase čoraz viac spája možný odchod z londýnskeho mužstva.

Jeho absenciu v krátkosti komentoval aj španielsky kouč. "Každý hráč je pre mňa dôležitý, nenasadenie Özila do zápasu bolo mojím taktickým rozhodnutím, keďže som bol presvedčený, že do stretnutia som vybral správnych hráčov. Teraz sa budem sústrediť na dôkladnú analýzu tohto merania síl a ďalší zápas bude pre nás rovnako dôležitý," poznamenal Emery.