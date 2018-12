Hirscher je najlepším Rakúšanom v histórii alpského lyžovania, Žampovci nebodovali

Na pódiu boli až dvaja Rakúšania.

20. dec 2018 o 11:35 (aktualizované 20. dec 2018 o 15:06) SITA

Svetový pohár - Salbach-Hinterglemm - slalom mužov:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:54,98 s 2. Lois Meillard Rakúsko +0,38 s 3. Henrik Kristoffersen Nórsko +0,85 s 4. Manuel Feller Rakúsko +0,66 s 5. Michael Matt Rakúsko +0,78 s 5. Daniel Yule Švajčiarsko +0,78 s 7. Clement Noel Francúzsko +0,79 s 31. Adam Žampa Slovensko +5,60 s - nepostúpil do 2. kola 37. Matej Falat Slovensko +5,94 s - nepostúpil do 2. kola

SAALBACH-HINTERGLEMM. Domáci lyžiar Marcel Hirscher sa stal víťazom slalomu Svetového pohára v rakúskom stredisku Saalbach-Hinterglemm.

Hirscher si poistil líderskú pozíciu vo Svetovom pohári celkovo aj v hodnotení disciplíny, ale jeho triumf má aj rekordné parametre.

Druhé miesto obsadil Francúz Lois Meillard, ktorý sa na pódium prebojoval z 12. miesta po úvodnom kole.

Tretí Nór Henrik Kristoffersen obhájil svoju pozíciu z prvého kola.

Rekordné víťazstvo

Vďaka 63. triumfu v pretekoch o krištáľové glóbusy sa Hirscher stal najúspešnejším Rakúšanom histórie na zasnežených svahoch Svetového pohára, o jedno víťazstvo prekonal legendárnu krajanku Annemarie Moserovú-Pröllovú.

Dvadsaťdeväťročný lyžiar zároveň v jednom kalendárnom roku dokázal triumfovať v štrnástich pretekoch Svetového pohára. Prekonal tak švédsku legendu Ingemara Stenmarka, ktorý vyhral trinásť pretekov v roku 1979.

Hirscher ovládol deviaty z ostatných desiatich mužských slalomov vo Svetovom pohári.

Cenný triumf na rozbitej trati

Viedol už po prvom kole s vyše polsekundovým náskokom pred krajanom Michaelom Mattom a napriek ťažkej a rozbitej trati a až dvadsiatemu prvému najlepšiemu výkonu v druhom kole si udržal vedúce postavenie až do cieľa.

"Je to niečo neuveriteľné, neopísateľný pocit, ale stojí za tým obrovské penzum práce. Preteky som si dnes veľmi užil, boli však neuveriteľne ťažké. Dnes mi to išlo oveľa lepšie ako včera počas obrovského slalomu. Toto boli jedny z najnáročnejších pretekov za 10 rokov, čo som vo Svetovom pohári. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili," uviedol Marcel Hirscher.

"V úvodnej časti druhého kola som sa snažil nájsť správnu stopu a naspodku už len dôjsť do cieľa. V takýchto podmienkach sme ešte v tomto roku nejazdili. Bolo to na hrane zjazdnosti, ale také to bolo pre všetkých," povedal Hirscher.

Hirscher dobieha Tombu a Stenmarka

Hirscher je držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári z ostatných siedmich sezón a aktuálne si pripísal už dvadsiate deviate víťazstvo v slalome celkovo a piate v súčte disciplín v tejto sezóne.

Hirscher sa v historickom poradí najlepších slalomárov opäť o čosi priblížil legendárnemu Talianovi Albertovi Tombovi na druhom mieste, ktorý počas kariéry nazbieral 35 triumfov v najtočivejšej disciplíne. Absolútnym lídrom je Švéd Ingemar Stenmark so 40 slalomovými víťazstvami.

Stenmark rovnako s 86 víťazstvami vedie historickú tabuľku triumfov vo všetkých disciplínach. Druhá je Američanka Lindsey Vonnová (82) a tretí už Hirscher (63).

"Je to nanajvýš príjemné porovnávanie sa s Annemarie Pröllovou a historickými rekordami. V najbližších rokoch ma však čakajú iné veci ako naháňanie rekordov," dodal Hirscher k téme možného prekonania Ingemara Stenmarka.

Slováci nepostúpili

Slovenskí reprezentanti Adam Žampa a Matej Falat nepostúpili do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Žampa štartujúci s číslom 32 stratil na Hirschera 5,60 s a klasifikovali ho na 31. priečke, na postup mu chýbalo 29 stotín.

Falat s mankom 5,94 s bol 37. Pvé kolo nedokončilo až 32 z 81 súťažiacich.

Slalom v rezorte Saalbach-Hinterglemm je náhradou za zrušené preteky vo francúzskom Val d'Isere, ktoré zmaril silný vietor.

1. Marcel Hirscher Rakúsko 620 bodov 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 352 3. Max Franz Rakúsko 341 4. Aksel Lund Svindal Nórsko 333 5. Loic Meillard Švajčiarsko 309 6. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko 303 75. Adam Žampa Slovensko 23