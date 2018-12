Švédska liga mi pomáha na mojej ceste do NHL, tvrdí Fehérváry

Vianoce strávi s hokejovou rodinou.

20. dec 2018 o 17:54 Juraj Berzedi

Martin Fehérváry bude lídrom Slovákov na juniorskom šampionáte do 20 rokov.(Zdroj: Gabriel Kuchta - SME)

Rozhovor pre denník SME: V máji už štartoval aj na seniorských majstrovstvách sveta v Dánsku, hoci vekom ešte patrí k juniorom. Zahrá si už na treťom šampionáte hráčov do 20 rokov. Hokejový obranca MARTIN FEHÉRVÁRY bude lídrom a kapitánom mladých Slovákov na turnaji, ktorý sa začína 26. decembra.

Na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov ste pred necelými dvoma rokmi pobláznili slovenských fanúšikov. Aj proti favoritom ako Fínsko, Kanada či Rusko ste odohrali vyrovnané zápasy. Môžete to zopakovať aj na šampionáte dvadsiatok?

"Určite áno. Je to však odlišný turnaj. Rozdiel medzi oboma kategóriami je výrazný. Na šampionáte do 20 rokov je to rýchlejšie a hrá sa vyspelejší hokej. Máme však generáciu šikovných hráčov. Keď všetci podáme svoj štandardný výkon, máme šancu na úspech."

Po prípravných zápasoch proti Česku (Slováci prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch) a Kanade pošle tréner Ernest Bokroš piatich hráčov domov. Prejavuje sa to v tíme?

"Cítiť mierny tlak, keďže sa stále bojuje o miesta v nominácii. Inak je v tíme súdržná atmosféra, sme výborná partia. Poznáme sa už zopár rokov, takže to zvládame. Hoci pre piatich chlapcov to nebude príjemná správa."

Hovorí sa o vás ako o výnimočnom hokejovom ročníku. Beriete juniorský šampionát ako poslednú možnosť, aby ste to potvrdili?