Fourcade pokazil streľbu a prekvapivo nebodoval, nedarilo sa ani Slovákom

Šprint v Česku vyhral J.T. Bö.

20. dec 2018 o 17:30 (aktualizované 20. dec 2018 o 19:53) Športové prenosy SME, SITA

Svetový pohár v biatlone 2018/2019 - Nové Mesto na Morave, Česko:

Šprint mužov na 10 km:

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 23:09,9 min 0 tr. okr. 2. Alexander Loginov Rusko + 21,0 s 0 tr. okr. 3. Martin Ponsiluoma Švédsko + 54,2 s 0 tr. okr. 4. Benjamin Weger Švajčiarsko + 1:03,5 min 0 tr. okr. 5. Simon Desthieux Francúzsko + 1:03,7 min 1 tr. okr. 6. Julian Eberhard Rakúsko + 1:04,6 min 1 tr. okr. 43. Martin Fourcade Francúzsko + 2:12,9 min 4 tr. okr. 44. Matej Kazár Slovensko + 2:14,2 min 0 tr. okr. 75. Martin Otčenáš Slovensko + 3:09,6 min 2 tr. okr. 90. Tomáš Hasilla Slovensko + 3:54,0 min 5 tr. okr. 95. Šimon Bartko Slovensko + 4:11,7 min 6 tr. okr.

NOVÉ MESTO NA MORAVE. Víťazom šprintu mužov v 3. kole Svetového pohára v biatlone sa vo štvrtok popoludní v českom Novom Meste na Morave stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil po bezchybnej streľbe a najrýchlejšom bežeckom výkone s náskokom 21,0 sekundy pred Rusom Alexandrom Loginovom, tretí skončil s odstupom 54,2 sekundy Švéd Martin Ponsiluoma.

Loginov i Ponsiluoma si zlepšili maximá

Olympijský víťaz z Pjongčangu J. T. Bö zvíťazil aj v treťom šprinte v aktuálnom ročníku, celkovo si na svoje konto pripísal už štvrtý triumf od začiatku sezóny 2018/2019.

Bö rozšíril zbierku triumfov v pretekoch Svetového pohára na 26, v šprinte sa postavil na najvyšší stupienok po pätnásty raz.

Prečítajte si tiež: Doping vraj užila v kréme na pery. Zajačik na baterky opäť víťazí

Dvadsaťšesťročný Loginov zaznamenal druhým miestom svoj najlepší výsledok vo Svetovom pohári, doteraz bol trikrát tretí, z toho dvakrát v úvodnom kole aktuálnej sezóny v slovinskej Pokljuke.

Dvadsaťštyriročný Ponsiluoma si rovnako vylepšil kariérne maximum a to výrazne. Predtým bol najlepšie na 18. mieste v individuálnych pretekoch na úvod ročníka v Pokljuke.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov Francúz Martin Fourcade minul na strelnici štyri terče a obsadil až 43. priečku. Za víťazom zaostal o viac ako dve minúty.

Pri svojom debute vo Svetovom pohári obsadil Nór Johannes Dale skvelé pätnáste miesto.

Kazár doplatil na slabší beh

V 105-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Kazár, ktorý sa po bezchybnej streľbe vo výsledkoch zaradil na 44. miesto s mankom 2:14,2 minúty na víťaza.

Martin Otčenáš skončil na 75. priečke, keď dvakrát nepresne namieril. Tomáš Hasilla prišiel do cieľa na 90. pozícii, Šimon Bartko šesťkrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 95. miesto.

Keďže Kazár sa umiestnil do 60. priečky, nebude chýbať v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra.

V piatok pokračuje tretie kolo nového ročníka Svetového pohára v biatlone šprintom žien na 7,5 kilometra o 17:30.

V sobotu sa uskutočnia stíhacie preteky mužov o 15:00 a žien o 17:00. Program zavŕšia v nedeľu preteky s hromadným štartom mužov o 11:45 a žien o 14:30.

Svetový pohár v biatlone 2018/2019 - priebežné poradia:

Celkové priebežné poradie (po 6 z 26 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 308 b 2. Alexander Loginov Rusko 232 b 3. Antonin Guigonnat Francúzsko 223 b 4. Simon Eder Rakúsko 205 b 5. Martin Fourcade Francúzsko 191 b 6. Julian Eberhard Rakúsko 189 b 52. Martin Otčenáš Slovensko 26 b

Priebežné poradie v hodnotení šprintu (po 3 z 9 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 180 b 2. Alexander Loginov Rusko 136 b 3. Antonin Guigonnat Francúzsko 133 b 4. Benedikt Doll Nemecko 118 b 5. Simon Desthieux Francúzsko 112 b 6. Benjamin Weger Švajčiarsko 102 b 46. Martin Otčenáš Slovensko 17 b

Priebežné poradie v hodnotení Pohára národov (po 7 z 23 pretekov):

1. Nórsko 2413 b 2. Francúzsko 2276 b 3. Nemecko 2169 b 18. Slovensko 1171 b

Online prenos: Šprint mužov - Svetový pohár v biatlone, Nové Mesto na Morave 2018/2019 (Otčenáš, Hasilla, Kazár, Bartko)