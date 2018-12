Slovan v decembri stále nezískal ani bod, prehral aj trinásty zápas za sebou

Domáci sa zmohli iba na jeden gól.

23. dec 2018 o 0:00 (aktualizované 23. dec 2018 o 22:40) Športové prenosy SME, TASR, SITA

KHL 2018/2019 - základná časť: HC Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly: 37. Meszároš (Sukeľ) - 7. Rasmussen (Kuľomin, Antipin), 20. Ľubimov (Bulíř, Čibisov), 40. Timkin (Bereglazov, Dronov), 42. Platonov (Nekolenko, Čibisov) Rozhodcovia: Fraňo (ČR), Fatejev - Sazonov, Šeľanin (všetci Rus.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9664 divákov HC Slovan Bratislava: Štěpánek - Švarný, Sersen, Grman, Klok, Jánošík, Meszároš, Bačik - Řepík, Taffe, Červený - Bailey, Sukeľ, Lunter - Lamper, Hrnka, Buc - Jeglič, Chipchura, Rau - Baranov Metallurg Magnitogorsk: Košečkin - Dronov, Antipin, Matuškin, Vereščagin, Bereglazov, Biriukov, Rylov - Ellison, Kuľomin, Moziakin - Jazkov, Rasmussen, Pakarinen - Čibisov, Bulíř, Ľubimov - Timkin, Nekolenko, Platonov - Dorofejev

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v nedeľňajšom domácom zápase v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) s Metallurgom Magnitogorsk 1:4.

Pre slovanistov to bola už trinásta prehra v sérii a v tabuľke Západnej konferencii im naďalej patrí posledné dvanáste miesto so ziskom 23 bodov. Najslabší tím súťaže - Admiral Vladivostok - má na konte o jeden bod menej.

Duel sledovalo 9664 divákov, čo je najvyššia domáca návšteva Slovana v sezóne.

V rámci aktuálnej domácej série sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia v najbližšom zápase 26. decembra, keď privítajú od 17:00 Torpedo Nižný Novgorod.

Hlasy po stretnutí:

Vladimír Országh, tréner Slovana: "Súperovi gratulujem k víťazstvu. Mali sme slabší začiatok, potom sme sa zlepšili, čo ocenili aj diváci. Chcem im poďakovať za vytvorenú atmosféru, takúto sme už dlho nemali."

Josef Jandač, tréner Magnitogorska: "Bolo dôležité, že sme dali gól do šatne a potom aj v úvode tretej tretiny. Tempo hry nebolo vysoké, my sme hrali štvrtý zápas za sebou. Hrali sme to, čo sme potrebovali, veľa hokejovej krásy sme neukázali. Ale cieľ sme splnili."

Michal Sersen, kapitán Slovana: "Chceli sme vyhrať kvôli fanúšikom. Bohužiaľ, stál proti nám kvalitný súper."

Andrej Meszároš, strelec jediného gólu Slovana: "Musíme priznať, aká kvalita dnes hrala proti nám. Metallurg je kvalitný tím a to aj ukázal. My sme radi, že prišlo toľko ľudí a verím, že prídu aj nabudúce. Z tejto nepriaznivej situácie sa musíme dostať sami."

Zvyšné nedeľňajšie stretnutia:

Červená hviezda Kunlun - Viťaz Podoľsk 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 15. Latta - 37. Voronkov, 48. Jevsejenkov, 60. Vyglazov

Avtomobilist Jekaterinburg - Traktor Čeľabinsk 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Góly: 5. Dawes, 26. Sexton, 29. Triamkin - 43. a 45. C. Thomas

