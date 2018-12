Greguš prestúpil do MLS, klub mal zaňho zaplatiť viac ako tri milióny dolárov

Bude hrávať za Minnesotu.

20. dec 2018 o 23:52 (aktualizované 21. dec 2018 o 0:20) Igor Dopirák

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Ján Greguš prestúpil z dánskeho klubu FC Kodaň do zámorského tímu Minnesota United, účastníka prestížnej MLS.

Greguš má za sebou vydarenú klubovú jeseň - Kodaň postúpila v Európskej lige z prvého predkola až do skupinovej fázy, kde do posledného zápasu bojovala o postup do jarného šestnásťfinále. Napokon obsadila štvrté miesto.

Dánsky klub je zároveň priebežným lídrom tamojšej ligy.

Viac ako tri milióny dolárov

Vďaka Gregušovi bude mať Slovensko v MLS dvojnásobnú účasť, od januára 2017 pôsobí v tíme Real Salt Lake ďalší stredopoliar Albert Rusnák.

Greguš podpísal s klubom trojročný kontrakt s opciou na ďalší rok.

“ Jedna vec sa mi na ňom páči obzvlášť, a tou je jeho pokoj, keď má loptu. „ Adrian Heath, tréner Minnesota United

Podľa agenta Pavla Zíku zo spoločnosti Global Sports sa má 27-ročný Greguš stať jednou z najväčších hviezd mužstva.

"Minnesota bola ochotná Kodani vyplatiť veľkú čiastku peňazí, čo len potvrdzuje Gregušove kvality," uviedol Zíka pre sport.sk.

Podľa spomenutého portálu sa má prestupová suma pohybovať nad tromi miliónmi dolárov.

V novom klube si ho pochvaľujú

Futbalový klub v Minnesote vznikol v roku 2015 a v MLS, ktorej nový ročník sa začne v marci 2019, odohral iba dve sezóny.

"Greguš podával za svoj klub a aj krajinu výborné výkony a má skvelé predpoklady na to, aby pozdvihol naše mužstvo. Veríme, že bude naším ťahúňom v strede poľa," uviedol pre oficiálnu stránku klubu športový riaditeľ Manny Lagos.

"Má veľkú škálu prihrávok, skvelý ťah na bránu a na svoju výšku aj skvelú postavu. Jedna vec sa mi na ňom páči obzvlášť, a tou je jeho pokoj, keď má loptu," doplnil tréner Adrian Heath.