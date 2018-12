Sagan vlaňajší triumf neobhájil. Športovcom roka sa stala Kuzminová

Tretia skončila Rehák Štefečeková.

21. dec 2018 o 22:05 (aktualizované 21. dec 2018 o 22:49) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Tri razy bola na olympiáde a vždy ju pri návrate fanúšikovia oslavovali. Platilo to aj tento rok na hrách v Pjongčangu.

Anastasia Kuzminová sa zaradila medzi najúspešnejšie biatlonistky histórie.

Na olympijských hrách 2018 premenila štarty v štyroch individuálnych disciplínach na tri medaily – dve strieborné a jednu zlatú.

Usmievavá biatlonistka sa po tretí raz stala víťazkou ankety Klubu športových redaktorov Športovec roka 2018.

Kuzminová vyhrala pred cyklistom Petrom Saganom a strelkyňou Zuzanou Rehák Štefečekovou.

Ani na chvíľu nepoľavila

Okrem troch olympijských medailí však má za sebou Kuzminová mimoriadne úspešnú zimu aj vo Svetovom pohári, kde vybojovala spolu päť víťazstiev, získala malé glóbusy v šprinte a v stíhacích pretekoch a od veľkého glóbusu pre najlepšiu biatlonistku sezóny ju delili len tri body.

Ani v uplynulej sezóne sa nevyhla zaváhaniam. Boli však len kozmetické. Z 27 individuálnych štartov bola až 12-krát v najlepšej trojke.

Prečítajte si tiež: Kuzminová zachránila slovenskú povesť. Akú známku si dala Vlhová?

A najlepšiu formu ukázala práve na olympijských hrách.

Veľmi emotívne prežívala preteky s hromadným štartom, v ktorých prakticky od úvodu viedla a do cieľa vbiehala so slovenskou vlajkou.

„Každý meter bol vydretý a vypracovaný. Možno sa na to pozeralo dobre, ale pocitovo som ani na chvíľu nepovolila a nedala priestor myšlienkam, že spomalím. Stále som si hovorila: Nasťa pracuj, pracuj, dnes a teraz, každú jednu ranu,“ opisovala v cieli, aké náročné bolo získať tretie olympijské zlato.

Práve na vrcholných podujatiach dokázala Kuzminová vždy zažiariť. Zlatú medailu priniesla z každých olympijských hier, na ktorých štartovala.

„Má na to psychiku, aby to zvládla. Už keď sme išli na prvú olympiádu do Vancouvru, povedali sme si, že ideme po medailu. Nechceli sme počuť o tom, že pôjde zbierať skúsenosti, že je mladá. Už na prvú olympiádu treba ísť s tým, že ukáže všetko, čo môže,“ hovorí tréner a manžel Daniel Kuzmin.

Takto sa to nemalo skončiť

V celej sezóne jej nevyšli len jedny dôležité preteky. Posledné. Dokonca v rodnom meste, kde s biatlonom začínala.

V Ťumeni bojovala do posledných kilometrov o veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Ešte na štarte pretekov bola líderkou celkovej klasifikácie. V cieli ňou už bola Fínka Kaisa Mäkäräinenová.

Zrejme aj to zavážilo pri rozhodovaní o svojej budúcnosti. Kuzminová v lete neukončila kariéru, ako pôvodne avizovala. Pridá ešte jednu sezónu.

„Posledné kilometre pretekov v Ťumeni ma stále istým spôsobom držia. Ako by mi to všetko naznačovalo, že takto to nemalo dopadnúť. Ostala vo mne emócia, že by som mala ešte zabojovať,“ vysvetľovala, prečo koniec kariéry odsunula.

Navyše sa rozhodla, že bude pomáhať s radami ostatným reprezentantom.

"Skúsenosti a všetko, čo vo mne sezóna zanechala, by som chcela rýchlo odovzdať ďalej. Cítim, že by bola veľká chyba teraz všetko uzavrieť a odložiť to niekam na poličku. Mám potrebu tieto poznatky odovzdať, aby sa nestratili,“ reagovala.

Na piatkovom vyhlásení ankety sa víťazka nezúčastnila. V Novom Meste na Morave štartovala večer v rýchlostných pretekoch Svetového pohára.

Sagan prežil najťažší deň na bicykli

Peter Sagan obsadil v ankete po tretí raz druhú priečku, obhajoval vlaňajší triumf. Aj on však mal rok bohatý na úspechy. Najcennejší triumf si vybojoval v apríli na klasike Paríž – Roubaix po dlhom úniku.

"Ani jeden z mojich titulov majstra sveta by som za nič nevymenil. Je však pravda, že práve o víťazstve na Roubaix som vždy sníval,“ tešil sa v apríli slovenský cyklista.

Prečítajte si tiež: Sagan skončí aj hneď zajtra, ak ho cyklistika prestane baviť (veľký rozhovor)

Celkovo vybojoval v tomto roku osem víťazstiev. Tri z nich dosiahol na slávnej Tour de France. Na francúzskych pretekoch sa však pri páde aj zranil a mal čo robiť, aby dokázal prísť až do cieľa.

Mal bolesti a trápil sa.

„Bol to najťažší deň v mojej kariére, tým si buďte istí. Za desať rokov si nepamätám nič horšie. Ak by to boli jednodňové preteky, tak by som odstúpil. Ak by som nemal na sebe zelený dres, asi by som tiež zvážil, čo ďalej," hovoril Sagan po 19. etape Tour, v ktorej mal nepríjemný pád.

"To, že som sa dostal do cieľa, má pre mňa väčšiu cenu, ako keby som zvíťazil," doplnil.

Zelený dres nakoniec do Paríža doviezol. Zranenie sa však podpísalo pod jeho výsledky v druhej polovici roka.

Rehák Štefečeková je prvá s dvomi titulmi

Výnimočne úspešný rok má za sebou aj strelkyňa na trap Zuzana Rehák Štefečeková. Ako vôbec prvá Slovenka vyhrala na jedných majstrovstvách sveta dve olympijské disciplíny.

Zlato získala v trape aj v tímovom mix trape s Erikom Vargom.

Kolektívom roka sa stala biatlonová štafeta žien v zložení Paulína a Ivona Fialkové, Anastasia Kuzminová a Terézia Poliaková, ktorá na olympiáde senzačne vybojovala piate miesto.

Za športovú legendu vyhlásili basketbalistu Stanislava Kropiláka, trojnásobného medailistu z majstrovstiev Európy. Úspešný pivot patril trinásť rokov ku kľúčovým postavám československej reprezentácie.

Športovec roka 2018

Poradie jednotlivcov - výsledky:

Por. Meno a priezvisko Šport Body 1. Anastasia Kuzminová Biatlon 1020 b 2. Peter Sagan Cyklistika 827 b 3. Zuzana Rehák Štefečeková Streľba 670 b 4. Petra Vlhová Lyžovanie 605 b 5. Matej Tóth Atletika 603 b 6. Erik Varga Streľba 298 b 7. Alexander Slafkovský Vodný slalom 222 b 8. Paulína Fialková Biatlon 220 b 9. Marek Hamšík Futbal 210 b 10. Henrieta Farkašová, nav. Natália Šubrtová Lyžovanie 168 b 11. Ján Volko Atletika 161 b 12. Danka Barteková Streľba 121 b 13. Milan Škriniar Futbal 88 b 14. Martin Kližan Tenis 69 b 15. Zdeno Chára Hokej 63 b 16. Dominika Cibulková Tenis 62 b 17. Jozef Metelka Cyklistika 37 b 18. Veronika Vadovičová Streľba 30 b 19. Richard Tury Skejtbording 23 b 20. Tomáš Tatar Hokej 22 b 21. Richard Varga Triatlon 19 b 22. Barbora Mokošová Gymnastika 17 b 23. Miroslav Haraus, nav. Maroš Hudík Lyžovanie 13 b 24. Michal Martikán Vodný slalom 12 b . Magdaléna Rybáriková Tenis 12 b 26. Jakub Krako, nav. Branislav Brozman Lyžovanie 11 b 27. Martin Dúbravka Futbal 9 b . Peter Gelle, Adam Botek Kanoistika 9 b 29. Lucia Debnárová Pretláčanie 9 b 30. Matej Beňuš Vodný slalom 7 b 31. Samuel Baláž, Tibor Linka Kanoistika 6 b . Hubert Andrzej Olejnik Streľba 6 b . Andrej Csemez Box 6 b 34. Marián Jung V. motorizmus 4 b 35. Miroslava Kopúňová Karate 3 b 36. Daniela Demjén Pešková Streľba 1 b . Ján Kriška Ultramaratón 1 b . Radoslav Malenovský Streľba 1 b . Csaba Zalka Kanoistika 1 b

Poradie jednotlivcov - detaily hlasovania (103 hlasujúcich):

Por. Meno a priezvisko Počet hlasov Umiestnenie v top3 1. Anastasia Kuzminová 103 94 - 8 - 1 2. Peter Sagan 101 6 - 49 - 29 3. Zuzana Rehák Štefečeková 99 1 - 31 - 14 4. Petra Vlhová 95 0 - 2 - 23 5. Matej Tóth 95 1 - 9 - 23 6. Erik Varga 61 0 - 1 - 5 7. Alexander Slafkovský 57 0 - 0 - 1 8. Paulína Fialková 55 0 - 1 - 1 9. Marek Hamšík 53 0 - 1 - 1 10. Henrieta Farkašová, nav. Natália Šubrtová 53 0 - 1 - 1

Poradie kolektívov:

1. Biatlonová štafeta žien* 149 b 2. Tímový mix v trape** 132 b 3. Hliadka vodných slalomárov v 3xC1*** 118 b 4. Futbalový klub FC Spartak Trnava 95 b 5. Štvorkajak na MS 90 b 6. Hádzanársky klub Tatran Prešov 6 b 7. Atletická štafeta žien na 4x400 m 5 b . Štvorkajak do 23 rokov 5 b 9. Basketbalový klub Good Angels Košice 4 b . Kolkársky klub ŠK Železiarne Podbrezová 4 b 11. Družstvo strelkýň v skeete 3 b 12. Štvorkajak na ME 2 b . Družstvo paralympionikov v bocci 2 b . Florbalová reprezentácia mužov 2 b 15. Nohejbalová reprezentácia mužov 1 b

* - P. Fialková, Kuzminová, Poliaková, I. Fialková

** - Rehák Štefečeková, Varga

*** - Martikán, Slafkovský, Mirgorodský/ Beňuš

Športová legenda:

Stanislav Kropilák - najlepší slovenský basketbalista 20. storočia a trojnásobný medailista z majstrovstiev Európy

Divácka cena:

Peter Sagan

Športovec roka - prehľad víťazov:

Rok 1993:

Jednotlivec: Martina Moravcová (plávanie)

Martina Moravcová (plávanie) Kolektív: Basketbalová reprezentácia žien

Rok 1994:

Jednotlivec: Milan Dvorščík (cyklistika)

Milan Dvorščík (cyklistika) Kolektív: Hokejová reprezentácia mužov

Rok 1995:

Jednotlivec: Martina Moravcová (plávanie)

Martina Moravcová (plávanie) Kolektív: Hokejová reprezentácia mužov

Rok 1996:

Jednotlivec: Michal Martikán (vodný slalom)

Michal Martikán (vodný slalom) Kolektív: Ženský basketbalový klub SCP Ružomberok

Ženský basketbalový klub SCP Ružomberok Mimoriadna cena: Martina Moravcová (plávanie)

Rok 1997:

Jednotlivec: Michal Martikán (vodný slalom)

Michal Martikán (vodný slalom) Kolektív: Basketbalová reprezentácia žien

Basketbalová reprezentácia žien Mimoriadna cena: Martin Tešovič (vzpieranie)

Rok 1998:

Jednotlivec: Martina Moravcová (plávanie)

Martina Moravcová (plávanie) Kolektív: Biatlonová štafeta žien na 4x 7,5 km

Rok 1999:

Jednotlivec: Jozef Gönci (streľba)

Jozef Gönci (streľba) Kolektív: Ženský basketbalový klub SCP Ružomberok

Rok 2000:

Jednotlivec: Martina Moravcová (plávanie)

Martina Moravcová (plávanie) Kolektív: Hokejová reprezentácia mužov

Rok 2001:

Jednotlivec: Martina Moravcová (plávanie)

Martina Moravcová (plávanie) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2002:

Jednotlivec: Peter Bondra (hokej)

Peter Bondra (hokej) Kolektív: Hokejová reprezentácia mužov

Rok 2003:

Jednotlivec: Martina Moravcová (plávanie)

Martina Moravcová (plávanie) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2004:

Jednotlivec: Elena Kaliská (vodný slalom)

Elena Kaliská (vodný slalom) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2005:

Jednotlivec: Dominik Hrbatý (tenis)

Dominik Hrbatý (tenis) Kolektív: Daviscupový tím tenistov

Rok 2006:

Jednotlivec: Radoslav Židek (snoubording)

Radoslav Židek (snoubording) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2007:

Jednotlivec: Michal Martikán (vodný slalom)

Michal Martikán (vodný slalom) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2008:

Jednotlivec: Michal Martikán (vodný slalom)

Michal Martikán (vodný slalom) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2009:

Jednotlivec: Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom)

Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) Kolektív: Futbalová reprezentácia mužov

Rok 2010:

Jednotlivec: Anastasia Kuzminová (biatlon)

Anastasia Kuzminová (biatlon) Kolektív: Futbalová reprezentácia mužov

Rok 2011:

Jednotlivec: Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom)

Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) Kolektív: Volejbalová reprezentácia mužov

Rok 2012:

Jednotlivec: Zuzana Štefečeková (streľba)

Zuzana Štefečeková (streľba) Kolektív: Hokejová reprezentácia mužov

Rok 2013:

Jednotlivec: Peter Sagan (cyklistika)

Peter Sagan (cyklistika) Kolektív: Ženský basketbalový klub Good Angels Košice

Rok 2014:

Jednotlivec: Anastasia Kuzminová (biatlon)

Anastasia Kuzminová (biatlon) Kolektív: Futbalová reprezentácia mužov

Rok 2015:

Jednotlivec: Peter Sagan (cyklistika)

Peter Sagan (cyklistika) Kolektív: Futbalová reprezentácia mužov

Rok 2016:

Jednotlivec: Matej Tóth (atletika)

Matej Tóth (atletika) Kolektív: Štvorkajak mužov

Rok 2017: