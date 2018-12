Medlová si určila dva vrcholy zimy. Účasť na druhom z nich však ešte nie je istá

Jaroš bude pretekať v Európskom pohári.

21. dec 2018 o 16:29 TASR

BRATISLAVA. Pre slovenskú snoubordistku Klaudiu Medlovú budú vrcholom tejto zimy majstrovstvá sveta v americkom Park City.

Predstaví sa v dvoch freestyleových disciplínach (6. februára v Big Air a 9. - 10. februára v slopestyle), v oboch s medailovými ambíciami.

Zatiaľ je prvou náhradníčkou

"Za druhý vrchol považujem účasť na januárových X Games v americkom Aspene. Na pozvanie organizátorov štartuje iba osem žien, zatiaľ som prvá náhradníčka," uviedla Medlová na piatkovej tlačovej konferencii a zhodnotila doterajší priebeh sezóny.

"S tréningami som začala v Japonsku a pretekársky som ju odštartovala tretím miestom v disciplíne Big Air na Svetovom pohári v novozélandskej Cardrone. Pokračovala som tam v tréningu. Neskôr som sa presunula do Európy, jazdila v rakúskom Hintertuxe a rôznych tréningových kempoch vo Švajčiarsku."

O svojich plánoch v rozbehnutej sezóne informovali aj snoubordingoví funkcionári.

"Došlo k zmene termínu najväčšieho medzinárodného snoubordingového podujatia sezóny na Slovensku, Európskeho pohára v slopestyle v Jasnej, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 7. - 8. januára 2019," uviedol podpredseda úseku snoubordingu Slovenskej lyžiarskej asociácie a súčasne tréner reprezentácie vo freestyle Marek Hliničan.

"Situácia, ktorá momentálne sprevádza naše strediská, nedovolí toto podujatie zorganizovať. Uskutoční sa v marci, ale presný termín ešte nevieme," pokračoval.

"Pre mňa jedna z najdôležitejších akcií bude Detská Tour vo freestyle, určená pre deti v školskom veku. Bude sa jazdiť slalom a snoubordkros. Ide nám o to dostať deti na svah a ukázať im čaro snoubordingu. Očakávame rozšírenie základne talentov, z ktorých budeme môcť v budúcnosti vyberať tých najtalentovanejších a podporiť ich," doplnil Hliničan.

Jaroš mal na dosah medailu

Veľkou nádejou slovenského snoubordingu je sedemnásťročný Samuel Jaroš."Aj ja som odštartoval sezónu na Novom Zélande na finále juniorských MS, na ktoré som sa pripravoval po zranení," začal.

"V disciplíne Big Air som skončil štvrtý, pričom účasť v slopestyle sa mi nevydarila. So štartom do sezóny som však spokojný a trénujem naplno. Práve som sa vrátil zo Švajčiarska. Svoje umiestnenie by som chcel zopakovať, prípadne vylepšiť aj na ďalších juniorských MS v apríli vo švédskom Kläppene. Budú už pre mňa posledné, keďže budem mať 18 rokov," pokračoval.

Samuel Jaroš. (zdroj: SITA)

"S trénerom sme sa dohodli, že preto vynechám februárové klasické MS. S výhľadom na zimné olympijské hry sa budem snažiť získať čo najviac bodov v pretekoch Európskeho pohára, aby som následne mohol štartovať aj na Svetových pohároch," doplnil Jaroš.

Hliničan k tomu dodal: "Pred štartom na juniorských MS sme predpokladali umiestnenie Samuela do ôsmeho miesta. Podaril sa mu však skvelý výsledok, keď pódium mu ušlo len o niekoľko bodíkov. Bolo to pre nás pozitívne prekvapenie. Juniorské MS sú takmer tak kvalitne obsadené ako MS seniorov. Najlepší v snoubordingu sú totiž práve 17-, 18-, 19-roční pretekári."