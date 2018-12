Posledná Žilina zdolala trápiaci sa Zvolen, v šlágri uspel Poprad

Hlasy po stretnutí:

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "My sme podali dobrý výkon v hre piatich proti piatim, vytvorili sme si tlak i veľa striel, no narazili sme na dobrého gólmana a nemali sme to šťastie dať gól. Rozhodli presilovky, ktoré sme hrali zle, bez streľby. Pribrzdil nás gól súpera. Rozhodol moment 36 sekúnd pred koncom druhej tretiny, kedy sme zabudli na Baleja a ten vyrovnal na 2:2. V tretej tretiny sme vyrobili obrovskú chybu a inkasovali sme tretí gól. Musíme ísť ďalej, chalanom by som rád poďakoval za bojovný výkon. Nechali dnes na ľade srdce, ale, žiaľ, nepadá im to do bránky."

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: "Bol to pre nás ťažký zápas na ľade kvalitného Zvolena. Od prvej minúty sme sa dostali pod tlak, no podarilo sa nám to vydržať a tým pádom stúplo naše sebavedomie. Obetavým a bojovným výkonom sa nám podarilo vyhrať, pričom mužom zápasu bol náš brankár Mikoláš. Sú to pre nás zlaté tri body. Mali sme aj kusisko šťastia, to však tiež patrí športu. Moji zverenci predviedli nielen obetavý, ale aj charakterný výkon."