Slováci sa na MS nenaladili úspechom. Od domácej Kanady dostali šesť gólov

Hlas (zdroj: SZĽH):

Ernest Bokroš (tréner SR "20“): "V prvom rade musím povedať, že to bolo odlišné stretnutie ako to s Českom. Dobré je, že toto nebol zápas na šampionáte, pretože, ako už u nás býva zvykom, začali sme proti silnému zámorskému tímu zle. Prvú tretinu sme prehrali 0:4, chlapcom sme po tretine dohovorili, vysvetlili určité veci a som rád, že si chlapci dali povedať. Za všetko hovorí, že druhá tretina sa skončila 0:1 a tretia 1:1. V každej tretine bolo vidno určité zlepšenie. Samozrejme, kvalita bola na strane súpera, na druhej strane, aj my sme nechali dnes odpočívať našich piatich rozdielových hráčov, čo bolo tiež na našom výkone cítiť.“

Adam Žiak (obranca SR "20“) : "Myslím si, že v prvej tretine sme prílišný rešpekt zo súpera. Domáci nám odskočili na rozdiel štyroch gólov, čo proti tak kvalitnému tímu je už veľa. Tam to bolo rozhodujúce, pretože v ďalšom priebehu sme sme inkasovali po jednom góle v každej tretine. Viac sme si verili a bolo to lepšie. Do každej tretiny musíme ísť vždy na sto percent, či vedieme alebo prehrávame. Góly sme inkasovali po rovnakých chybách, Kanaďania ako kvalitný tím ich trestali."

Miloš Fafrák (útočník SR "20“) : "Prvá tretina nám ušla, to bol náš problém. Nehrali sme dostatočne do tela, ale celkovo zo zápasu nemám zlý dojem. V príprave sme dali len dva góly, takže sme trochu zlyhali v koncovke. Nie je to dobrá vizitka. Musíme sa viac tlačiť do bránky a nejaké šance premeniť."