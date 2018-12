Slováci sú zárukou úspechu. Súperi frflú, že už to je s nimi nuda, lebo vyhrávajú

V tomto roku ovládli novú olympijskú disciplínu.

22. dec 2018 o 1:01 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Súťaž deblkanoistov na divokej vode bola roky medailovou istotou Slovenska na veľkých podujatiach. A najmä na olympijských hrách.

Bratia Pavol a Peter Hochschornerovci a bratranci Ladislav a Peter Škantárovci vybojovali viacero veľkých úspechov.

Lenže to je minulosť. Ich disciplína z programu olympiády vypadla.

Slovenské šance na medailové úspechy na nadchádzajúcej olympiáde však nemusia byť ani po tomto kroku nižšie. Na hrách v Tokiu totiž rozšíria program súťaží v iných športoch.

Napríklad v streľbe.

Tímový mix v streľbe na trap môže byť novou slovenskou tromfovou disciplínou. Symbolické je, že tak ako pri vodnom slalome išlo o súťaž dvojíc, rovnako to platí aj v tímovom mixe.

Je to o tímovom duchu

Recept na úspech bol celkom prostý. Tréner dal dokopy dvoch najlepších strelcov – Zuzanu Rehák Štefečekovú a Erika Vargu.

„Stavil na to, že nemáme čo pokaziť. Väčšinou to potiahne Erik. Ja som tá, ktorá sa s ním snaží držať krok. A vždy nám to dobre fungovalo. Je to tým, že sme obaja individuálne veľmi silní. Je to o to lepšie, že sa môžem na toho druhého spoľahnúť,“ opisuje Rehák Štefečeková.

Tímový mix, v ktorom strieľa v družstve jeden muž a jedna žena, sa prvý raz uskutočnil na európskych hrách v Baku 2015.

Premiéru tejto disciplíny ovládla slovenská dvojica. Odvtedy je z nich zohratá dvojica.

V tomto roku na štyroch súťažiach vybojovali tri zlaté medaily a raz skončili druhí. Zlato vybojovali aj na svetovom šampionáte a pre Slovensko dokonca získali štyri olympijské miestenky.

Za výnimočné výsledky v tomto roku sa obaja umiestnili vysoko v ankete Športovec roka. Rehák Štefečeková skončila tretia, Varga bol na šiestej priečke.

„Mix je v porovnaní s trapom jednotlivcov iný v tom, že ho strieľame spolu v jednej položke. Celý deň trávime s Erikom na strelnici. A keď strieľame spolu, tak sledujeme jeden druhého. Má to väčšieho tímového ducha,“ opisuje 35-ročná strelkyňa.

Ona je ukecaná, on utiahnutý

Keďže strieľajú bok po boku, vnímajú zaváhania toho druhého. Je to ako pri streľbe pokutových kopov po nerozhodnom výsledku. Ak jeden hráč nedá gól, druhý vie, že musí.

„Keď Erik urobí chybu, viem, že musím zamakať.