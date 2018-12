Bö vyhral aj stíhacie preteky, Kazár skončil až v šiestej desiatke

Francúz Martin Fourcade nechal zabudnúť na zlý výkon vo štvrtkovom šprinte.

22. dec 2018 o 15:57 (aktualizované 22. dec 2018 o 16:40) SITA

SP 2018/2019 v biatlone - Nové Mesto na Morave (ČR) - sobota:

Muži - stíhacie preteky na 12,5 km:

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 31:59,0 min (4) 2. Alexander Loginov Rusko +6,2 s (4) 3. Tarjei Bö Nórsko +23,9 (1) 4. Simon Desthieux Francúzsko +29,2 s (2) 5. Martin Fourcade Francúzsko +57,3 s 51. Matej Kazár Slovensko +5:32,9 (7)

NOVÉ MESTO NA MORAVE. Víťazom stíhacích pretekov mužov v 3. kole Svetového pohára v biatlone sa v sobotu popoludní v českom Novom Meste na Morave stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný nórsky reprezentant zvíťazil napriek štyrom streleckým chybám s náskokom 6,2 s pred Rusom Alexandrom Loginovom.

Tretí skončil s odstupom 23,9 s ďalší Nór Tarjei Bö, starší brat víťazného Johannesa.

Olympijský víťaz z Pjongčangu J. T. Bö zvíťazil v druhých stíhacích pretekoch v aktuálnom ročníku, celkovo si na svoje konto pripísal už piaty triumf od začiatku sezóny 2018/2019.

Zároveň je nórsky biatlonista lídrom v celkovom poradí SP aj v hodnotení stíhacích pretekov. Loginov druhým miestom vyrovnal svoj najlepší výsledok v SP.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade nechal zabudnúť na zlý výkon vo štvrtkovom šprinte a zo 43. priečky sa posunul až na 5. miesto a ako jediný zo štartového poľa absolvoval preteky bez jedinej streleckej chyby.

V 60-člennom štartovom poli bol aj jeden slovenský reprezentant. Matej Kazár finišoval so 7 chybami na 51. pozícii.

"Prvé kolo bolo horšie. Mal som pred sebou rýchleho Fourcada, ktorý sa rozbehol. Chcel som sa ho držať, no bolo to pre mňa náročné. Potom som sa už rozbehol, ale zastavila ma druhá položke v ľahu. Odvtedy sa mi išlo ťažšie, ale na 'stojke' som to zrýchlil.

Troška som to dotiahol. Je to pre mňa sklamanie, na niektorých položkách dosť fúkalo. Musel som s tým bojovať na strelnici a stratil som čas. Nešlo to trafiť,“ povedal v cieli Kazár, cituje ho portál wintersportsworld.sk.

Sobotňajší program pokračuje stíhacími pretekmi žien so štartom o 17.00 h SEČ.

V nedeľu sa uskutočnia preteky s hromadným štartom mužov o 11.45 h SEČ a žien o 14.30 h SEČ.

Svetový pohár v biatlone 2018/2019 - priebežné poradia:

Priebežné hodnotenie SP (7 z 26 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 368 2. Alexander Loginov Rusko 286 3. Antonin Guigonnat Francúzsko 249 4. Simon Eder Rakúsko 239 5. Martin Fourcade Francúzsko 231 53. Martin Otčenáš Slovensko 26

SP v stíhacích pretekoch (3 z 8):