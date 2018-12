Tatar pre SME: Toto som chcel predvádzať aj vo Vegas, ale vymenili ma

Má našliapnuté na najlepšiu sezónu v NHL.

23. dec 2018 o 11:26 Juraj Berzedi, Lenka Waterkotte

Rozhovor pre denník SME: Druhú polovicu minulého ročníka hral za Vegas Golden Knights a dostal sa až do finále o Stanleyho pohár. Pred novou sezónou slovenského hokejistu TOMÁŠA TATARA vymenili do Montrealu, kde zatiaľ prežíva svoju najúspešnejšiu sezónu v NHL.

Do Las Vegas ste prišli prvýkrát po výmene do Montrealu. Na víťazstve 4:3 po predĺžení ste sa podieľali aj dvoma asistenciami. Aký ste návrat prežívali?

„Bolo to krásne. Tešil som sa na fanúšikov, mesto, kamarátov i bývalých spoluhráčov. To, čo sme zažili minulý rok, bolo naozaj neskutočné. Nemusí sa to nikdy zopakovať. Každý rok predsa nehráte finále o Stanleyho pohár. Užíval som si to a mám veľa pekných spomienok.“

Pred zápasom na rozkorčuľovaní ste rozdávali úsmevy na každú stranu. Viackrát ste sa zastavili aj pri bývalých spoluhráčoch. Čo ste si hovorili?

„Boli to klasické podpichovačky. Som rád, že som ich videl. Stále sme v kontakte. Sú to skvelí ľudia. Na ľade medzi nami panuje rivalita, ale mimo neho sme dobrí kamaráti.“

V Montreale ste v 37 zápasoch získali 26 kanadských bodov (12 gólov a 14 asistencií) a máte našliapnuté k prekonaniu svojej bodovo najúspešnejšej sezóny pred štyrmi rokmi ste ešte v Detroite nazbierali 56 bodov. Vďaka čomu sa vám tak darí?