Bö ovládol v Česku všetky disciplíny, suverénne vyhral aj preteky s hromadným štartom

Fourcade skončil až deviaty.

23. dec 2018 o 12:47 (aktualizované 23. dec 2018 o 14:39) SITA, TASR

Svetový pohár v biatlone 2018/2019 - Nové Mesto na Morave, Česko:

Preteky s hromadným štartom mužov na 15 km:

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 17:25,2 min 0 tr. okr. 2. Quentin Fillon-Maillet Francúzsko + 46,5 s 2 tr. okr. 3. Jevgenij Garaničev Rusko + 54,1 s 0 tr. okr. 4. Arnd Peiffer Nemecko + 59,3 s 1 tr. okr. 5. Erlend Bjöntegaard Nórsko + 1:04,9 min 2 tr. okr. 6. Benedikt Doll Nemecko + 1:18,7 min 2 tr. okr. 7. Simon Desthieux Francúzsko + 1:21,6 min 4 tr. okr. 8. Ondřej Moravec Česko + 1:23,8 min 2 tr. okr. 9. Martin Fourcade Francúzsko + 1:28,1 min 3 tr. okr. 10. Michal Krčmář Česko + 1:44,2 min 1 tr. okr.

NOVÉ MESTO NA MORAVE. Víťazom pretekov s hromadným štartom mužov v 3. kole Svetového pohára v biatlone sa v nedeľu v českom Novom Meste na Morave stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil po bezchybnej streľbe a najrýchlejšom bežeckom výkone pred Francúzom Quentinom Fillonom-Mailletom. Tretí skončil Rus Jevgenij Garaničev.

Olympijský víťaz z Pjongčangu J. T. Bö si na svoje konto pripísal už šiesty triumf z ôsmich pretekov od začiatku sezóny 2018/2019. Zároveň je nórsky biatlonista lídrom v celkovom poradí Svetového pohára.

V Novom Meste predtým vyhral šprint aj stíhacie preteky.

Trojnásobný majster sveta rozšíril zbierku triumfov v pretekoch Svetového pohára na dvadsaťosem, v pretekoch s hromadným štartom sa postavil na najvyšší stupienok po štvrtý raz.

"Dnes ma nesklamala streľba a darilo sa mi aj bežecky. To bola cesta k úspechu. Boli to moje najlepšie preteky v kariére. Želal som si pod stromček bezchybnú streľbu a vyzerá to tak, že som cez rok poslúchal," uviedol s úsmevom na tlačovej konferencii víťazný J. T. Bö.

Slovensko nemalo v pretekoch, ktoré absolvovalo 30 pretekárov, zastúpenie.

Poradia vo Svetovom pohári v biatlone:

Celkové priebežné poradie (po 8 z 26 pretekov):

1. Johannes Thingnes Bö Nórsko 428 b 2. Alexander Loginov Rusko 312 b 3. Simon Eder Rakúsko 266 b 4. Simon Desthieux Francúzsko 266 b 5. Martin Fourcade Francúzsko 263 b 6. Antonin Guigonnat Francúzsko 263 b 53. Martin Otčenáš Slovensko 26 b

Priebežné poradie v hodnotení pretekov s hrom. štartom (po 1 z 6):