Zvolen ukončil sériu prehier proti Košiciam, Nitra sa v Miškovci nezmohla ani na gól

Hlasy po stretnutí:

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Je skvelé, že sme tento zápas zvládli a vyhrali ho po kríze, ktorá na nás doľahla. Potrebovali sme takýto dôležitý duel vyhrať. Moji hráči podali veľmi dobrý výkon a zaslúžene získali tri body. Chcem im za to poďakovať. Nechýbalo srdce, bojovnosť, dve tretiny sme boli lepším tímom. V tretej tretine sme začali trošku brániť a dostali sa tam pod tlak. Robili sme chyby v obrannom pásme, ale dôležité bolo, že sme po vyrovnávajúcom góle súpera dali hneď na to gól a potom sme si to už uhrali."

Peter Bartoš, asistent trénera Košíc: "Ťažko sa mi zápas hodnotí, keďže sme ho prehrali. V prvej tretine sme spravili jednu chybu a domáci ju využili. Až od polovice zápasu sme sa začali viac hýbať a dostávať do šancí. Boli sme radi, keď sme napokon vyrovnali v tretej tretine, ale nemôže sa stať takému skúsenému mužstvu, akým sme, že hneď v ďalšom striedaní inkasuje gól na 2:1. Chalani napriek tomu podali dobrý výkon, chceli ešte na konci niečo so zápasom urobiť, žiaľbohu sa nám to nepodarilo."