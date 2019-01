Karlsson dostal prísny trest za sporný faul: Mám čisté svedomie

Incident sa odohral v zápase proti LA Kings.

24. dec 2018 o 10:08 TASR

SAN JOSE. Švédsky obranca Erik Karlsson z tímu zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks dostal dvojzápasový trest za úder do hlavy útočníka Los Angeles Kings Austina Wagnera.

Dvadsaťosemročný bek vynechal už duel v noci na pondelok proti Arizone, ktorý Sharks prehrali 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Nezahrá si ani vo štvrtkovom stretnutí s Anaheimom.

Incident sa odohral v druhej tretine sobotňajšieho duelu, ktorý Kings vyhrali 3:2 po predĺžení. Karlsson tvrdým hitom poslal na ľad Wagnera a ten sa už do hry nevrátil. Rozhodcovia neposúdili situáciu ako faul.

"Nebudem klamať, bol som veľmi prekvapený," priznal po verdikte Karlsson. "Myslím si, že to bol čistý hit. Je nešťastné, že nedohral zápas a dúfam, že je v poriadku. No ja mám čisté svedomie, myslím si, že som spravil všetko v súlade s pravidlami. Nanešťastie, niektorí ľudia to vidia inak," citovala ho agentúra AP.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3vjU_u-Dufc

Karlsson odohral v prebiehajúcej sezóne za Sharks 37 duelov, v ktorých zaznamenal dva góly a 24 asistencií.