Po Čajkovičovi vyradil aj Okuliara. Bokroš vysvetlil, prečo ich nevzal na MS

Prišlo k ďalšiemu škrtu.

24. dec 2018 o 11:22 TASR

VICTORIA. Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov spravil tri dni pred štartom svetového šampionátu vo Vancouvri a Victorii ďalší škrt v kádri.

Káder opustil útočník Oliver Okuliar, naopak Martin Pospíšil, ktorého účasť na svetovom šampionáte bola pre chorobu otázna, slovenskej dvadsiatke nebude chýbať.

Tréner Ernest Bokroš má k dispozícii 24 hráčov a v úvode šampionátu si nechá voľné jedno miesto na súpiske, aby mohol reagovať v prípade zranenia.

"Na základe rozhodnutia lekára, ktorý skonštatoval zlepšený stav Pospíšila, sme sa rozhodli k dnešnému dňu uvoľniť z nášho tímu útočníka Okuliara," prezradil Bokroš pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Osemnásťročný Okuliar pôsobí v tejto sezóne v drese Sherbrooke Phoenix v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. V 33 dueloch strelil 12 gólov a pridal 13 asistencií.

Niektorí si na šancu ešte musia počkať

Z 28-člennej zostavy, ktorá absolvovala záverečnú fázu prípravy pred MS, už opustili káder štyria hráči, okrem Okuliara aj obrancovia Dávid Boldižár a Enrik Švec a útočník Maxim Čajkovič.

"Pokiaľ ide o útočníkov, Maxim Čajkovič má stále len 17 rokov. Boli sme zvedaví, ako sa vyrovná s úrovňou kategórie do dvadsať rokov. Myslíme si, že chlapec má svoju budúcnosť smerom k ďalším dvom majstrovstvám sveta.

Rovnako ako Okuliar, ktorý je o rok starší, a takisto má veľmi dobrú šancu na ďalších MS. To však nebolo rozhodujúce pri našom verdikte," uviedol 59-ročný hlavný tréner.

"Typologicky ide v oboch prípadoch o hráčov, ktorí by sa mali objavovať v prvých dvoch päťkách. Sú ofenzívni hráči a pri súčasnej kvalite útočníkov tento rok pre nich nebol priestor v prvých dvoch päťkách," zdôraznil Bokroš.

Dve útočné päťky

Tréner chce ako v predchádzajúcich rokoch hrať na dve ofenzívne a dve skôr defenzíve päťky:

"Celková koncepcia je taká, že chceme nastúpiť s dvoma ofenzívny päťkami. Tretia päťka by mala byť ofenzívna aj defenzívna, štvrtú chceme vyskladať čisto defenzívnu."

Bokroš má v tíme stále 24 hráčov, na šampionátovú súpisku však môže zapísať len troch brankárov a 20 korčuliarov. Hlavný tréner si zatiaľ nechá jedno miesto voľné.

"Do majstrovstiev vstúpime so siedmimi obrancami a dvanástimi útočníkmi. Necháme si jedno miesto voľné, aby sme v prípade zranenia či inej zdravotnej indispozície mali k dispozícii jedného obrancu a jedného útočníka na dopísanie do súpisky," dodal kouč.

Aktuálna nominácia SR 20 na MS: Brankári: Samuel Hlavaj (MHA Martin), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín/MŠK Púchov), Juraj Sklenár (MMHK Nitra) Obrancovia: Daniel Demo (Lulea HF, Švéd.), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Andrej Golian (HC 07 Detva), Marek Korenčik (Lulea HF, Švéd.), Martin Kupec (HC '05 Banská Bystrica), Adam Žiak (TuTo Hockey, Fín.), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan/QMJHL, Kan.) Útočníci: Jozef Baláž (HC Vítkovice Ridera/HC Poruba, ČR), Miloš Fafrák (MHA Martin), Oliver Giertl (HC '05 Banská Bystrica), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Andrej Kollár (MMHK Nitra), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna, Fín.), Adam Liška (Slovan Bratislava), Pavol Regenda (Växjö Lakers, Švéd.), Miloš Roman (Vancouver Giants/WHL, Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting/OHL, Kan.), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL, Kan.), Andrej Kukuča (Seattle Thunderbirds/WHL, USA), Martin Pospíšil (Sioux City Musketeers/USHL, USA)