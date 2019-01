Chárov návrat sa blíži, mohol by hrať už v noci na piatok

Účasť vo Winter Classic má istú.

25. dec 2018 o 8:46 TASR

BOSTON. Slovenský hokejista Zdeno Chára by sa mohol vrátiť do zostavy Bostonu v noci na piatok nášho času, keď Bruins v NHL privítajú New Jersey Devils.

Po zranení ľavého kolena, ktoré utrpel 17. novembra, už trénoval s tímom, ale podľa trénera Brucea Cassidyho jeho návrat možno počká zápas alebo dva.

Štyridsaťjedenročný obranca bude Bostonu k dispozícii najneskôr na novoročný duel Winter Classic 2019 s Chicagom Blackhawks.

"Chára vyzerá lepšie, jeho štart v najbližšom stretnutí je možný. Keďže však do zápasu nebudeme mať tréning, môže to odsunúť jeho návrat. Momentálne sa zdá, že by sme s ním mohli rátať," citovala Cassidyho stránka 985thesportshub.com.