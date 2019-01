Slovan opäť vyhral, poradil si s Nižnekamskom

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Chceli sme nadviazať na výkon z tretej tretiny predchádzajúceho duelu a to sa nám aj podarilo. V prvej tretine sme mali viac z hry, v druhej nás súper dostal pod tlak. V tretej tretine sme dali dva góly a do konca sme si to ustrážili. Podržal nás brankár Štěpánek, chlapci bojovali. Snažíme sa udržať na víťaznej vlne, je potom lepšia nálada v kabíne aj na tribúnach."

Viačeslav Bucajev (tréner Neftechimiku Nižnekamsk): "Bohužiaľ sme sa dnes dopustili viacerých chýb a tie rezultovali v inkasované góly. V prvých dvoch tretinách sme sa držali a podarilo sa nám aj vyrovnať, ale v tretej časti sa nám nedarilo."

Jakub Štěpánek (brankár Slovana): "Máme za sebou jeden z najvydarenejších zápasov v tejto sezóne. Väčšiu časť zápasu sme hrali dobre a som rád, že to v závere konečne nebola dráma. Na tento duel sme sa zodpovedne pripravili a chceli ho vyhrať. Atmosféra v ostatných dvoch dueloch bola super. Diváci to tu nemajú ľahké, tak sme im aspoň trochu zdvihli náladu počas vianočných sviatkov."

Patrik Lamper (útočník Slovana): Asi z nás opadla ťarcha neúspešnej série a našťastie sme to zlomili. Dnes sme do duelu vstúpili dobre a aj keď sme v druhej časti poľavili, tak sme to zvládli a našťastie zvíťazili. "