Zvolil si Kanadu. Na Slovensku by som nemal možnosť tak napredovať, tvrdí Okuliar

MS do 20 rokov mu tesne unikli.

25. dec 2018 o 12:29 SITA

BRATISLAVA, VICTORIA. Útočník Oliver Okuliar bol blízko miestenky v záverečnej nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, ktorá v najbližších dňoch absolvuje majstrovstvá sveta hráčov tejto vekovej kategórie v Kanade.

Stále iba 18-ročný odchovanec Trenčína mohol byť najmladším členom ofenzívy národného tímu, ale napokon musel prenechať miesto uzdravenému Martinovi Pospíšilovi.

Jeho tím môže byť čiernym koňom

Okuliar sa tak vráti späť do ligového diania v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, kde nastupuje za Sherbrooke Phoenix a ako nováčik v tíme patrí medzi najproduktívnejších hráčov.

V 33 dueloch nazbieral 25 bodov (12 gólov +13 asistencií).

„Po prechode do zámoria som si zvykal na užšie klziská. Chvíľu mi to trvalo, ale po zápasoch v príprave a po asi piatich ligových dueloch som sa adaptoval a teraz som viac zvyknutý práve na zámorské ľady,“ opísal Okuliar pre agentúru SITA.

Mladý útočník v uplynulej sezóne pomohol trenčianskej Dukle k zisku juniorského titulu 88 bodmi (34 + 54) v 55 zápasoch základnej časti a play off.

Zopakovať radosť z majstrovskej trofeje v Sherbrooku bude však oveľa náročnejšie. Vrchol mladého mužstva by mal prísť až v nasledujúcich ročníkoch, ale už teraz predvádza solídne výkony a v Západnej konferencii figuruje na tretej priečke.

„Nemáme v tíme rozdielového hráča v obrane ani v útoku. Každý môže hrať v prvej, ale aj vo štvrtej formácii. Myslím si, že máme kvalitné mužstvo a ak budeme pokračovať vo výkonoch z úvodu sezóny, môžeme byť čiernym koňom play off,“ pokračoval Slovák.

Osem bodov v piatich zápasoch

Talentovaný krídelník bol v apríli kľúčovou postavou slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa predstavila na MS v Rusku a vypadla vo štvrťfinále.

V základnej skupine však získala až sedem bodov, keď zdolala Česko aj Francúzsko a domácemu výberu podľahla až po samostatných nájazdoch.

“ Niekedy mi je smutno za rodičmi a za rodinou, ale to so sebou prináša hokej. Na Slovensku by som nemal možnosť napredovať tak, ako by som si predstavoval a musel som sa posunúť niekde inde. „ Oliver Okuliar, slovenský hokejista

Okuliar ukončil šampionát s bilanciou 4 + 4 v piatich vystúpeniach a v tabuľke produktivity celého turnaja obsadil ôsme miesto.

Iba o jeden bod viac si pripísal Fín Jesperi Kotkaniemi, ktorý už pravidelne nastupuje v NHL za Montreal Canadiens.

Okuliar napriek vydarenému účinkovaniu v Rusku nezaujal kluby zámorskej profiligy natoľko, aby ho draftovali. Po prechode do QMJHL je však viac na očiach skautov.

„Na každý zápas sa chodí pozerať päť či šesť skautov. Ak hráč predvedie dobrý výkon v jednom zápase, oni si to prídu skontrolovať aj na ďalší. Ak hráč pokračuje v dobrých výkonoch počas celej sezóny, určite je tu šanca, že ho draftujú alebo zavolajú priamo do kempu,“ vysvetlil pre agentúru SITA.

Odchod za lepšími hokejovými podmienkami prináša so sebou aj odlúčenie od rodiny a kamarátov. Okuliar tak musí tráviť sviatočné obdobie bez najbližších.

„Je to ťažké na hlavu, pretože v minulosti som bol na Vianoce vždy s rodinou, ale taký je život. Niekedy mi je smutno za rodičmi a za rodinou, ale to so sebou prináša hokej. Na Slovensku by som nemal možnosť napredovať tak, ako by som si predstavoval a musel som sa posunúť niekde inde. Napokon som si zvolil Kanadu a bol to krok, ktorý som potreboval,“ dodal.