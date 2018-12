Slovan prehral posledný zápas v tomto roku, doma podľahol Jokeritu

Hlasy po zápase

Kyle Chipchura, útočník a strelec jediného gólu Slovana: "Myslím si, že to bol celkom vyrovnaný zápas, ale súper hral lepšie v presilovkách. Naopak, my sme tie svoje nevyužili. Dosť neskoro sme si vytvorili súvislý tlak, podarilo sa to až v závere zápasu, keď sme strelili aj ten zaslúžený gól."

Mário Grman, obranca Slovana: "Náš gól prišiel neskoro. Mali sme šance aj predtým, ale nepadlo nám to tam. Presadili sme sa až v posledných sekundách a to už sa s tým zápasom nedalo nič robiť. Rozhodla efektivita, príliš nám nevyšli ani oslabenia. Vieme, že nás už nikto neposilní, takže sa musíme zomknúť, hrať čo najlepšie a vyhrávať zápasy. Nehrali sme zle, len sme nedali góly."

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Previedli sme dobrý výkon, súper hral veľmi dobre ako skúsené družstvo. Jokerit čakal na svoje príležitosti a dva z nich premenil. Potom hostia pozorne strážili stredné pásmo. Chalani bojovali, no nestačilo to. Jokerit bol nad naše sily."

Lauri Marjamäki (tréner Jokeritu): "Videli sme celkom solídny zápas. Som spokojný s našim výkonom, hrali sme disciplinovane a dali góly. "